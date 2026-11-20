그룹 소녀시대 태연 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연이 네 번째 정규앨범에서 발라드와 신스팝 등 서로 다른 분위기의 곡을 선보인다.태연은 오는 30일 정규 4집 'Unspecial'(언스페셜)을 발매한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 총 12곡이 수록된다.수록곡 'Hear Me Out'(히어 미 아웃)은 피아노 선율과 심장 박동을 연상시키는 킥 드럼이 어우러진 팝 발라드다. 오랫동안 혼자 간직해 온 말을 뒤늦게 꺼내며 자신의 진심을 전하려는 마음을 가사에 담았다. 태연의 힘 있는 가창이 곡의 감정선을 이끌 예정이다.또 다른 수록곡 'Nobody's Baby'(노바디스 베이비)는 빠르게 전개되는 신스 베이스를 중심으로 한 업템포 신스팝 곡이다. 다른 사람의 시선이나 관계에 얽매이지 않고 자신의 방식대로 살아가겠다는 메시지를 담았다. 앞선 발라드와 달리 경쾌한 리듬과 시원한 보컬이 특징이다.이번 앨범에는 팝 소울 장르의 'No Rules'(노 룰즈), 하우스 팝 곡 'Taxi'(택시), 몽환적인 분위기의 'WDYLM' 등도 포함됐다.R&B 곡 'Toothache'(투스에이크)와 미디엄 템포의 'Parachute'(패러슈트), 기타와 드럼을 앞세운 'Cheers'(치어스)에서는 각기 다른 감정과 이야기를 다룬다. 이 밖에도 베드룸 팝 장르의 'In My Head'(인 마이 헤드), 로맨틱한 분위기의 'Only Lover'(온리 러버), 공간감 있는 사운드가 특징인 'Floating'(플로팅)이 수록됐다.태연은 이번 정규앨범을 통해 팝 발라드부터 신스팝, R&B, 하우스 팝까지 여러 장르를 아우른다. 특히 'Hear Me Out'과 'Nobody's Baby'는 감정을 표현하는 방식과 음악적 분위기에서 차이를 보이는 곡이다.한편 태연의 정규 4집 'Unspecial'은 오는 30일 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr