그룹 소녀시대 태연이 네 번째 정규앨범에서 발라드와 신스팝 등 서로 다른 분위기의 곡을 선보인다.
태연은 오는 30일 정규 4집 'Unspecial'(언스페셜)을 발매한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 총 12곡이 수록된다.
수록곡 'Hear Me Out'(히어 미 아웃)은 피아노 선율과 심장 박동을 연상시키는 킥 드럼이 어우러진 팝 발라드다. 오랫동안 혼자 간직해 온 말을 뒤늦게 꺼내며 자신의 진심을 전하려는 마음을 가사에 담았다. 태연의 힘 있는 가창이 곡의 감정선을 이끌 예정이다.
또 다른 수록곡 'Nobody's Baby'(노바디스 베이비)는 빠르게 전개되는 신스 베이스를 중심으로 한 업템포 신스팝 곡이다. 다른 사람의 시선이나 관계에 얽매이지 않고 자신의 방식대로 살아가겠다는 메시지를 담았다. 앞선 발라드와 달리 경쾌한 리듬과 시원한 보컬이 특징이다. 이번 앨범에는 팝 소울 장르의 'No Rules'(노 룰즈), 하우스 팝 곡 'Taxi'(택시), 몽환적인 분위기의 'WDYLM' 등도 포함됐다.
R&B 곡 'Toothache'(투스에이크)와 미디엄 템포의 'Parachute'(패러슈트), 기타와 드럼을 앞세운 'Cheers'(치어스)에서는 각기 다른 감정과 이야기를 다룬다. 이 밖에도 베드룸 팝 장르의 'In My Head'(인 마이 헤드), 로맨틱한 분위기의 'Only Lover'(온리 러버), 공간감 있는 사운드가 특징인 'Floating'(플로팅)이 수록됐다.
태연은 이번 정규앨범을 통해 팝 발라드부터 신스팝, R&B, 하우스 팝까지 여러 장르를 아우른다. 특히 'Hear Me Out'과 'Nobody's Baby'는 감정을 표현하는 방식과 음악적 분위기에서 차이를 보이는 곡이다.
한편 태연의 정규 4집 'Unspecial'은 오는 30일 발매된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
태연은 오는 30일 정규 4집 'Unspecial'(언스페셜)을 발매한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 총 12곡이 수록된다.
수록곡 'Hear Me Out'(히어 미 아웃)은 피아노 선율과 심장 박동을 연상시키는 킥 드럼이 어우러진 팝 발라드다. 오랫동안 혼자 간직해 온 말을 뒤늦게 꺼내며 자신의 진심을 전하려는 마음을 가사에 담았다. 태연의 힘 있는 가창이 곡의 감정선을 이끌 예정이다.
또 다른 수록곡 'Nobody's Baby'(노바디스 베이비)는 빠르게 전개되는 신스 베이스를 중심으로 한 업템포 신스팝 곡이다. 다른 사람의 시선이나 관계에 얽매이지 않고 자신의 방식대로 살아가겠다는 메시지를 담았다. 앞선 발라드와 달리 경쾌한 리듬과 시원한 보컬이 특징이다. 이번 앨범에는 팝 소울 장르의 'No Rules'(노 룰즈), 하우스 팝 곡 'Taxi'(택시), 몽환적인 분위기의 'WDYLM' 등도 포함됐다.
R&B 곡 'Toothache'(투스에이크)와 미디엄 템포의 'Parachute'(패러슈트), 기타와 드럼을 앞세운 'Cheers'(치어스)에서는 각기 다른 감정과 이야기를 다룬다. 이 밖에도 베드룸 팝 장르의 'In My Head'(인 마이 헤드), 로맨틱한 분위기의 'Only Lover'(온리 러버), 공간감 있는 사운드가 특징인 'Floating'(플로팅)이 수록됐다.
태연은 이번 정규앨범을 통해 팝 발라드부터 신스팝, R&B, 하우스 팝까지 여러 장르를 아우른다. 특히 'Hear Me Out'과 'Nobody's Baby'는 감정을 표현하는 방식과 음악적 분위기에서 차이를 보이는 곡이다.
한편 태연의 정규 4집 'Unspecial'은 오는 30일 발매된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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