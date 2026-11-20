A2O LITE 보라 / 사진=텐아시아 DB

그룹 A2O LITE(에이투오 라이트) 보라가 급성 충수염(맹장염)으로 수술대에 올랐다.소속사 A2O엔터테인먼트는 지난 19일 공식 SNS를 통해 "보라가 갑작스러운 복통으로 병원을 방문했으며, 검사 결과 급성 충수염(맹장염) 진단을 받아 수술을 진행하게 됐다"고 밝혔다.이에 따라 보라는 예정돼 있던 아리랑TV 'K-POPCON' 사전 녹화에 참여하지 못하게 됐다. 소속사는 "아티스트의 건강과 회복을 최우선으로 고려한 결정"이라며 "사전 녹화를 기다려 주신 팬 여러분께 갑작스러운 소식을 전하게 된 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.이어 "보라가 충분한 휴식과 안정을 취하며 회복에 전념할 수 있도록 세심히 살피고, 건강한 모습으로 다시 팬 여러분을 만날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.보라가 속한 A2O LITE는 이수만 전 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서가 설립한 A2O엔터테인먼트 소속 9인조 걸그룹이다. 한국, 중국, 일본, 태국 등 다양한 국적의 멤버들로 구성됐으며, 지난 10월 13일 디지털 싱글 'NEON'(니온)으로 데뷔했다.데뷔곡 'NEON'은 발매 하루 만에 멜론 톱100 차트 1위에 올랐다. A2O LITE는 같은 달 20일 방송된 음악방송 '더쇼'에서 데뷔 일주일 만에 첫 1위를 차지했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr