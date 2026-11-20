송강호가 '허깨비'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 송강호가 영화 '허깨비'(감독 이석훈) 출연을 확정했다. 왜군 탈영병을 붙잡아 인생 역전을 꿈꾸는 산골 촌부로 변신한다.20일 투자·배급사 하이브미디어코프는 송강호가 영화 '허깨비'에 출연한다고 밝혔다.'허깨비'는 산골 촌부들이 우연히 붙잡은 왜군과 함께 한양으로 향하면서 벌어지는 이야기를 그린 휴먼 코미디 사극이다.송강호는 평안도 깊은 산골에서 살아가는 촌부 일봉 역을 맡는다. 일봉은 우연히 붙잡은 왜군 탈영병을 이용해 인생 역전을 노리는 인물이다. 송강호는 특유의 능청스러운 코미디 연기와 섬세한 감정 표현으로 평범한 촌부의 희로애락을 그려낼 예정이다.송강호는 영화 '괴물', '변호인', '택시운전사', '기생충'까지 네 편의 천만 영화를 보유한 배우다. 다양한 장르에서 활약해 온 그가 이번에는 코미디와 휴먼 드라마를 결합한 사극에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.송강호는 하이브미디어코프가 제작한 영화 '정원사들'의 개봉을 앞두고 있다. 이번 '허깨비'를 통해 하이브미디어코프와 다시 한번 협업하게 됐다.연출은 영화 '해적: 바다로 간 산적', '공조2: 인터내셔날', '히말라야' 등을 선보인 이석훈 감독이 맡는다. 이석훈 감독은 왜군 탈영병을 붙잡은 촌부들이 한양으로 향하는 여정을 웃음과 감동으로 풀어낼 예정이다. 송강호와는 이번에 처음으로 호흡을 맞춘다.제작은 '내가 죽던 날', '기묘한 가족', '해적: 도깨비 깃발' 등을 선보인 오스카10스튜디오가 맡았다. '서울의 봄', '하얼빈', '다만 악에서 구하소서', '남산의 부장들' 등을 제작한 하이브미디어코프가 투자·배급을 담당한다.김원국 하이브미디어코프 대표는 "깊은 신뢰를 바탕으로 송강호 배우와 다시금 작품을 함께하게 되어 기쁘고 기대가 크다"고 밝혔다. 또한 "'허깨비'는 기발한 상상력과 개성 넘치는 캐릭터들이 어우러진 작품으로, 배우들의 유쾌한 앙상블과 흡입력 있는 스토리를 통해 관객들에게 색다른 즐거움을 선사할 것"이라고 전했다.'허깨비'는 송강호와 이석훈 감독이 처음으로 호흡을 맞추는 작품으로, 촌부들의 좌충우돌 여정을 통해 웃음과 감동을 전할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr