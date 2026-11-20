배우 장나라가 남편과의 결혼 생활에 만족감을 드러냈다. / 사진=텐아시아 DB

배우 장나라가 남편과의 결혼 생활에 만족감을 드러냈다. / 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

배우 장나라(45)가 남편과의 결혼 생활에 만족감을 드러냈다.지난 19일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 배우 지승현이 SBS 드라마 '굿파트너'에서 호흡을 맞춘 장나라와 유나를 집으로 초대하는 모습이 그려졌다.이날 장나라는 지승현의 초대를 받고 촬영 현장을 찾았다. 그러나 지승현은 보이지 않았고, 장나라에게는 사과를 깎으라는 미션만 주어졌다. 장나라가 사과를 깎던 중 근접 촬영을 하던 스태프가 갑자기 쓰러졌다. 알고 보니 스태프로 변장한 지승현이 준비한 몰래카메라였다.장나라를 놀라게 하는 데 성공한 지승현은 연신 "죄송합니다"라고 사과했다. 앞서 지승현은 '굿파트너'에서 아내 차은경(장나라 분)을 두고 불륜을 저지르는 남편 역을 맡아 화제를 모았다. 당시 불륜남 연기로 시청자들의 원성을 사자 대국민 사과 영상을 공개하기도 했다.지승현은 장나라를 위해 1++ 한우부터 삼겹살, 갑오징어까지 준비했다. 직접 불맛을 입힌 갑오징어 숯불구이를 맛본 장나라는 "美쳤다"를 연발하며 감탄했다. 장나라 역시 능숙하게 요리를 도왔고, 이를 본 지승현은 "요리하는 티가 난다"라고 말했다.두 사람은 요리를 하던 중 결혼 생활에 관한 이야기를 나눴다. 장나라는 드라마 촬영장에서 만난 카메라 감독과 2022년 결혼해 올해로 결혼 5년 차를 맞았다.지승현은 장나라를 향해 "결혼 홍보 대사다. 정말 행복하게 산다"라고 말했다. 이에 장나라는 "재미있게 사는 것 같다. 남편이랑 둘이 있으면 별 걸 다 하게 된다"라고 답했다. 이어 "결혼하고 요리를 하게 됐다. 남편 도시락도 만든다"라며 결혼 후 달라진 일상을 전했다.이후 '굿파트너'에서 두 사람의 딸을 연기했던 유나도 합류했다. 오랜만에 세 사람이 한자리에 모이자 장나라는 "우리가 이렇게 행복하니까 어색하다"라고 말했다. 그러면서 지승현을 향해 "밤에 자려고 누워도 화가 난다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.장나라는 2002년 가수로 전성기를 누렸던 당시도 떠올렸다. 가요대상과 연기대상을 모두 수상했던 그는 "바쁜 연예인이었다. 너무 감사한데, 그때 잠이 많이 모자라서 기억이 잘 나지 않는다. 건강도 많이 안 좋았다"라고 털어놨다. 이와 함께 10년째 유기견 봉사활동을 이어오고 있는 이유와 건강 관리 비법도 공개했다.방송 말미에는 지승현이 두 사람을 초대한 진짜 이유가 밝혀졌다. 최근 에세이집을 집필한 지승현은 출간 전 가제본을 장나라와 유나에게 선물했다. 이어 장나라에게 책의 추천사를 부탁했고, 장나라는 흔쾌히 이를 수락했다.장나라는 2022년 6살 연하의 촬영감독 정하철과 결혼해 올해로 결혼 5년 차를 맞았다. 두 사람은 2019년 SBS 드라마 'VIP' 촬영 현장에서 처음 만나 약 2년간 교제한 끝에 부부의 연을 맺었다. 특히 장나라는 과거 방송에서 남편의 성실한 모습에 반해 먼저 고백했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.한편 '편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr