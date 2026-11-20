가수 김종국 '비서진'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

가수 김종국 '비서진'에 출연한다. / 사진제공=SBS

남다른 절약 정신으로 유명한 가수 김종국이 9살 연하와 결혼 후 달라진 일상을 공개한다.20일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 김종국이 출연한다. 이날 이서진과 김광규는 새신랑 김종국의 하루를 책임지며 다양한 이야기를 나눈다.평소 김종국은 한여름에도 에어컨을 틀지 않을 만큼 절약하는 생활 습관으로 잘 알려져 있다. 그러나 결혼 후에는 아내를 위해 오랫동안 지켜온 원칙까지 내려놓았다고 밝힌다. 김종국은 "아내라면 냉장고를 열어놓아도 못 본 척해야 한다"며 아내에게만큼은 관대한 모습을 보인다. 평소 사소한 낭비도 용납하지 않던 모습과는 사뭇 다른 태도를 보여 눈길을 끈다.하지만 아내 역시 김종국의 절약 습관을 의식하고 있었다고. 김종국은 설거지하던 아내가 자신에게 "(내가) 물을 너무 많이 썼어?"라고 물었던 일화를 공개한다. 아내가 물 사용량까지 신경 쓰게 된 사연에 관심이 쏠린다.김종국은 결혼을 적극적으로 권하기도 한다. 자신의 결혼 소식에 큰 충격을 받았다는 김광규에게 "결혼 무조건 해"라고 조언한다. 이서진과 김광규에게는 잔소리를 쏟아내면서도 아내에 대해서는 "고집이 어디 있냐"며 한없이 부드러운 태도를 보인다.2세에 대한 바람도 전한다. 김종국은 자신을 닮은 아이보다는 아내를 닮은 아이를 원한다며 "(2세는) 무조건 아내를 닮아야 해"라고 말한다.결혼 후 달라진 김종국의 모습은 이날 오후 11시 10분에 방송되는 '비서진'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr