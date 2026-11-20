그룹 코르티스와 튜이드가 '2026 마마 어워즈'에서 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안았다.
20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.
이날 코르티스와 튜이드는 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 각각 네 번째와 다섯 번째 수상자로 호명됐다. 두 그룹은 자신들에게 트로피를 안겨준 팬들에게 감사한 마음을 전했다.
먼저 무대에 오른 코르티스의 마틴은 "정말 많은 사랑을 보내주신 덕분에 팬스 초이스 상을 받게 돼 감사하다. 과분한 사랑으로 상을 받고 시작할 수 있어서 감사하다"고 소감을 밝혔다. 이어 일본어로 "코어(팬덤명), 아이시테루요(사랑해요)"라고 외치며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.
제임스는 팬들에게 더 큰 함성을 요청하며 현장 분위기를 끌어올렸다. 건호는 "내일 본무대도 많이 기대해 달라"고 당부했다. 이어 다섯 번째 수상자로 호명된 튜이드의 서희는 "저희가 이 상을 받게 될 줄 몰랐다. 팬스 초이스인 만큼 팬들 덕분에 받은 상이라고 생각한다"며 "저희 활동을 도와주시는 ABD 구성원분들께도 감사드린다"고 말했다.
사키는 "튜이드가 처음 일본에 왔는데 이렇게 멋진 응원을 보내주신 덕분에 상을 받을 수 있었다. 팬분들과 우리 멤버들에게 정말 감사하다"고 소감을 밝혔다.
한편, 코르티스의 마틴과 성현은 이날 패닉과 함께하는 특별 협업 무대에 참여한다. 튜이드는 롱샷, 모디세이와 함께 신예 그룹 합동 무대를 선보였다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.
이날 코르티스와 튜이드는 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 각각 네 번째와 다섯 번째 수상자로 호명됐다. 두 그룹은 자신들에게 트로피를 안겨준 팬들에게 감사한 마음을 전했다.
먼저 무대에 오른 코르티스의 마틴은 "정말 많은 사랑을 보내주신 덕분에 팬스 초이스 상을 받게 돼 감사하다. 과분한 사랑으로 상을 받고 시작할 수 있어서 감사하다"고 소감을 밝혔다. 이어 일본어로 "코어(팬덤명), 아이시테루요(사랑해요)"라고 외치며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.
제임스는 팬들에게 더 큰 함성을 요청하며 현장 분위기를 끌어올렸다. 건호는 "내일 본무대도 많이 기대해 달라"고 당부했다. 이어 다섯 번째 수상자로 호명된 튜이드의 서희는 "저희가 이 상을 받게 될 줄 몰랐다. 팬스 초이스인 만큼 팬들 덕분에 받은 상이라고 생각한다"며 "저희 활동을 도와주시는 ABD 구성원분들께도 감사드린다"고 말했다.
사키는 "튜이드가 처음 일본에 왔는데 이렇게 멋진 응원을 보내주신 덕분에 상을 받을 수 있었다. 팬분들과 우리 멤버들에게 정말 감사하다"고 소감을 밝혔다.
한편, 코르티스의 마틴과 성현은 이날 패닉과 함께하는 특별 협업 무대에 참여한다. 튜이드는 롱샷, 모디세이와 함께 신예 그룹 합동 무대를 선보였다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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