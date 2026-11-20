그룹 코르티스 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 튜이드 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 코르티스와 튜이드가 '2026 마마 어워즈'에서 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안았다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 코르티스와 튜이드는 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 각각 네 번째와 다섯 번째 수상자로 호명됐다. 두 그룹은 자신들에게 트로피를 안겨준 팬들에게 감사한 마음을 전했다.먼저 무대에 오른 코르티스의 마틴은 "정말 많은 사랑을 보내주신 덕분에 팬스 초이스 상을 받게 돼 감사하다. 과분한 사랑으로 상을 받고 시작할 수 있어서 감사하다"고 소감을 밝혔다. 이어 일본어로 "코어(팬덤명), 아이시테루요(사랑해요)"라고 외치며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.제임스는 팬들에게 더 큰 함성을 요청하며 현장 분위기를 끌어올렸다. 건호는 "내일 본무대도 많이 기대해 달라"고 당부했다.이어 다섯 번째 수상자로 호명된 튜이드의 서희는 "저희가 이 상을 받게 될 줄 몰랐다. 팬스 초이스인 만큼 팬들 덕분에 받은 상이라고 생각한다"며 "저희 활동을 도와주시는 ABD 구성원분들께도 감사드린다"고 말했다.사키는 "튜이드가 처음 일본에 왔는데 이렇게 멋진 응원을 보내주신 덕분에 상을 받을 수 있었다. 팬분들과 우리 멤버들에게 정말 감사하다"고 소감을 밝혔다.한편, 코르티스의 마틴과 성현은 이날 패닉과 함께하는 특별 협업 무대에 참여한다. 튜이드는 롱샷, 모디세이와 함께 신예 그룹 합동 무대를 선보였다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr