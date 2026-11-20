그룹 엔하이픈 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 아일릿 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 엔하이픈과 아일릿이 '2026 마마 어워즈'에서 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안았다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 엔하이픈과 아일릿은 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 수상의 영예를 안았다. 두 그룹은 자신들에게 트로피를 안겨준 팬들에게 감사한 마음을 전했다.첫 번째 수상자로 호명된 엔하이픈의 성훈은 "항상 저희를 응원하고 사랑해 주시는 엔진(팬덤명) 덕분에 상을 받게 됐다. 감사하다"며 "2026 마마를 힘차게 시작할 수 있을 것 같다"고 소감을 밝혔다.제이크는 "엔진들을 위해 무대 열심히 하겠다"고 말했다. 정원은 "마마 어워즈에 나와 처음 받는 상이 팬스 초이스여서 더욱 뜻깊은 것 같다. 엔진들에게 감사한 마음을 잊지 않겠다"고 덧붙였다.이어 아일릿도 '팬스 초이스' 트로피를 들어 올렸다. 민주는 "이렇게 값진 상을 받게 돼 감사하다. 글릿(팬덤명)들 덕분에 받은 것 같아서 감사하고 사랑한다"고 말했다.윤아는 "하이브 구성원들과 빌리프랩 식구들에게도 감사하다는 말씀을 드린다"고 전했다.이로하는 "이 상은 글릿 여러분 덕분에 받을 수 있는 상이라고 생각한다. 올해 더 많은 글릿 여러분과 만날 수 있어서 정말 기뻤고, 내년에도 더 많이 만날 수 있으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.한편, 엔하이픈은 이날 영화 '듄: 파트3'와 협업한 특별 무대를 선보일 예정이다. 아일릿 역시 이날 출연진에 이름을 올렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr