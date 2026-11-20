그룹 트레저 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 트레저가 '2026 마마 어워즈'에서 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안았다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 트레저는 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 수상의 영예를 안았다. 팬들의 응원에 힘입어 트로피를 거머쥔 멤버들은 데뷔 이후 꾸준히 함께해 준 팬들에게 고마운 마음을 전했다.최현석은 "저희가 2020년 데뷔 이후 매번 마마에 참석하고 있는데, 이렇게 무대에 서고 상을 받을 수 있는 건 모두 트레저 메이커(팬덤명) 덕분"이라며 "지금 이 순간순간을 잊지 않고 소중하게 생각하는 트레저가 되겠다"고 소감을 밝혔다.이어 요시는 "관계자 여러분과 스태프분들께 감사드린다"며 "앞으로도 여러분의 성원에 보답할 수 있도록 열심히 할 테니 많은 응원 부탁드린다"고 말했다.한편, 트레저는 이날 '2026 마마 어워즈' 첫날 공연 라인업에도 이름을 올렸다. 수상의 기쁨을 안은 멤버들이 무대에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr