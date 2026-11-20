최소라 남편이 '전착시'에 출연한다./사진제공=MBC

최소라 남편이 '전착시'에 출연한다./사진제공=MBC

톱모델 최소라의 남편이자 패션 사진 작가 이코베가 남다른 카메라 집착을 공개한다.오는 22일 방송되는 MBC 예능 '전지적 집착 시점' 3회에서는 뉴욕을 거점으로 세계적인 패션 매거진들과 협업해 온 포토그래퍼 이코베의 일상이 그려진다.이날 방송에서는 이코베가 아내 최소라와 함께 사는 집이 최초로 공개된다. 집 안 곳곳에는 최소라의 사진과 함께 약 60대에 달하는 카메라가 자리하고 있다. 카메라 전용 보관 공간부터 냉장고를 가득 채운 필름까지 사진을 향한 애정이 묻어난다. 집에서도 카메라를 손에서 놓지 않는 모습으로 시선을 끈다.이코베의 10년 지기 친구인 가수 정준일도 등장한다. 정준일은 집 안 가득한 카메라를 둘러보며 "이해할 수 없다"는 반응을 보인 데 이어, 카메라 소비 습관까지 지적한다.희귀 카메라 전문점을 찾은 모습도 공개된다. 전 세계에 약 500대밖에 없는 카메라부터 카메라와 렌즈를 합쳐 약 8000만 원에 달하는 고가 장비들이 모인 곳에서 이코베는 수천만 원대 카메라를 만져보며 "이유를 모르겠는데 군침이 돈다"며 설렘을 표한다. 동묘 거리로 나가 시민들과 거리의 풍경을 카메라에 담는 스트리트 포토 촬영 일상도 이어진다.'전지적 집착 시점' 3회는 오는 22일 오후 6시 5분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr