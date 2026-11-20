사진=하이브

태국 걸그룹 픽시(PiXXiE)가 글로벌 팬 플랫폼 위버스(Weverse)에 합류한다. 태국 팝(T-팝) 아티스트가 위버스에 공식 커뮤니티를 개설하는 것은 이번이 처음이다.위버스는 20일 오후 2시 픽시의 공식 커뮤니티를 연다고 밝혔다. 지난 3월 필리핀 팝(P-팝) 그룹 BINI(비니)와 SB19(에스비나인틴)를 영입한 데 이어 태국 아티스트까지 합류하면서 동남아시아 아티스트를 대상으로 서비스를 확대하고 있다.픽시는 2021년 데뷔한 3인조 걸그룹으로, 마벨과 핌마, 잉꼬로 구성됐다. 2024년 발표한 곡 'rain'(레인)으로 빌보드 타일랜드 '톱 타이 송즈'(Top Thai Songs) 차트 정상에 올랐다. 데뷔 5주년인 올해 2월에는 1만 석 이상 규모의 태국 임팩트 아레나에서 단독 콘서트를 개최했다.해외 공연도 이어왔다. 픽시는 지난 6월 서울 청계광장에서 열린 '2026 싸왓디 서울 타이 페스티벌'에 출연해 한국 관객 앞에서 공연했다. 8월에는 일본의 대형 음악 페스티벌 '서머소닉 2026'(SUMMER SONIC 2026) 무대에 올랐다.위버스에 합류한 동남아시아 아티스트들은 커뮤니티 가입자 수에서도 성과를 보이고 있다. 지난 3월 공식 커뮤니티를 개설한 BINI와 SB19는 각각 일주일도 되지 않아 가입자 10만 명을 넘어섰다. 위버스에 따르면 올해 커뮤니티 개설 후 일주일 안에 가입자 10만 명을 확보한 아티스트는 이들 두 팀을 포함해 총 다섯 팀이다.픽시는 "위버스에서 태국은 물론 세계 곳곳의 픽셀(PiXXeL·팬덤명)과 더 가까이 만날 수 있게 돼 설렌다"며 "한국을 비롯한 여러 나라의 픽셀과 자주 소통하면서 특별한 추억을 함께 만들어 가고 싶다"고 소감을 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr