이상화가 강남에게 포켓몬 카드를 선물했다. / 사진='동네친구 강나미' 유튜브 캡처

이상화가 강남에게 포켓몬 카드를 선물했다. / 사진='동네친구 강나미' 유튜브 캡처

방송인 강남이 아내 이상화에게 결혼기념일 선물로 포켓몬 카드를 받고 감격했다.지난 19일 강남의 개인 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '최소 1,000만 원 포켓몬 RGB 뮤 카드, 강나미가 가졌습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.강남은 테이블 위에 놓인 포켓몬 카드 상자를 소개하며 결혼기념일로 선물 받았다고 밝혔다. 이어 "올해는 포켓몬 박스를 안 사려고 마음을 접고 있었다"며 "그런데 상화 씨가 이렇게 몰래 준비해줬다"고 털어놨다.본격적인 언박싱에 나선 강남은 포켓몬 카드 박스를 하나씩 개봉하며 다채로운 종류의 카드가 쏟아질 때마다 연신 감탄사를 뿜어냈다. 그는 내심 희귀 카드가 등장하기를 간절히 염원하며 기대감을 높였으나, 끝내 원하는 희귀한 카드는 나오지 않았다. 결국 짙은 아쉬움이 남은 강남은 "한번 보러 가자"라며 아내 이상화와 함께 오프라인 카드 전문 매장으로 향했다.매장에 방문해 진열대 가득 펼쳐진 다양한 카드들을 구경하던 강남은 솟구치는 구매 욕구에 "가자, 자기야. 여기 있으면 계속 살 것 같아"라며 매장을 벗어나려 했다. 그러자 이를 유심히 지켜보던 이상화는 "뭐 사줘?"라고 나직하게 물었고, 강남은 "아니야, 뭘 사줘"라며 거절했다.이상화는 재차 "사줘?"라고 물으며 빨리 고르라고 재촉했다. 결국 강남이 원하는 카드를 지목하자, 이상화는 "갖고 싶다는데 사줘야지 어떡해"라며 구매했다.아내의 쿨한 선물 플렉스에 감동한 강남은 연신 "감사합니다"라고 고개를 숙여 인사를 건네며 "열심히 살겠다"고 말했다. 이상화는 "러닝을 열심히 해라"고 말했고 강남은 "살 빼라? 알겠습니다"라고 답해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr