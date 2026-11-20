가수 케이시(KASSY)가 이별의 감정을 담은 새 앨범으로 돌아왔다.케이시는 19일 EP 'ODYSSEY'(오디세이)를 발매하고 더블 타이틀곡 '기어코'의 음원과 영상을 공개했다. 앞서 수록곡 '돛단배'를 선공개한 데 이어 앨범 전곡을 선보였다.이번 앨범은 이별 이후 겪는 다양한 감정을 바다를 항해하는 과정에 빗대어 표현했다. 이별의 순간뿐 아니라 그 이후에도 이어지는 그리움과 기억, 스스로를 위로하며 앞으로 나아가는 시간을 담았다.더블 타이틀곡 '기어코'는 이별의 슬픔에서 쉽게 벗어나지 못하는 순간 자신에게 건네는 다짐을 표현한 곡이다.케이시는 '기어코'에 대해 "이별의 슬픔에 빠져 도저히 나아지지 않을 때, 내일이면 괜찮아질 거야. 내일이면 잊을 수 있을 거야. 정말 잊을 수 있을지는 모르겠지만, 적어도 오늘을 버티기 위해서 그렇게 믿고 싶었던 것 같다"며 "이 곡은 그렇게 스스로에게 했던 다짐 같은 노래"라고 설명했다.이번 앨범은 프리보레이블(FREEVO LABEL)과 협업해 음악의 콘셉트를 영상과 이미지 등 다양한 콘텐츠로 확장했다. 앨범의 분위기를 담은 피지컬 음반도 선보인다.케이시는 앨범 발매를 기념해 한강과 부산 해운대에서 버스킹 공연을 마련했다. 현장에서 신곡을 선보이며 팬들과 만나는 자리다.오는 12월 12일과 13일에는 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 단독 콘서트 'KASSY 2026 CONCERT CHAPTER.01 안녕;Farewell'을 개최한다. 이번 공연에서는 새 앨범 수록곡도 라이브로 선보일 예정이다.케이시는 새 EP 발매에 이어 버스킹과 단독 콘서트 등 다양한 활동으로 팬들과 만날 계획이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr