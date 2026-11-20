'나는 솔로' 22기 옥순이 공동구매를 진행하던 중 제품 배송 지연으로 판매를 전면 취소했다.최근 22기 옥순이 운영하는 우유마켓 측은 SNS를 통해 가습기 공동구매 취소 소식을 전했다.우유마켓 측은 "당초 11월 18일 예정이었던 하토 가습기의 출고가 다음 주 23일로 연기됐다"며 "신제품 출시를 1년이 넘는 시간 동안 기다려 왔다"고 밝혔다.이어 "마켓 오픈 전부터 스테나 측의 내부적인 사정으로 사전에 협의했던 일정이 수차례 변경됐지만, 그때마다 예정된 다른 마켓 일정을 조정하며 브랜드 측의 상황에 최대한 맞춰 진행해 왔다"고 설명했다.그러면서 "여러 차례 일정이 변경됐음에도 최종적으로 고객님들과의 약속만큼은 지켜질 것이라 믿었다"며 "아무리 좋은 제품이라도 고객과의 신뢰가 뒷받침되지 않는다면 소개하지 않는 것이 맞다는 결론을 내렸다"고 강조했다.이에 따라 예정됐던 2차 하토 가습기와 아키텍 가습기 공동구매는 모두 취소됐다.우유마켓 측은 "스테나의 제품 안전성과 기술력은 여전히 높이 평가한다"면서도 "좋은 제품을 만드는 것과 고객에게 좋은 구매 경험을 제공하는 것은 별개의 문제"라고 선을 그었다.또한 "올해 우유마켓은 가습기를 진행하지 않도록 하겠다"며 판매 중단을 선언했다.다만 이미 1차 공동구매를 통해 제품을 구매한 고객들에게는 배송 지연을 안내했다. 당초 18일 출고 예정이었던 제품은 약 일주일 늦어진 23일 출고될 예정이며, 취소를 원하는 고객에게는 즉시 취소 접수를 지원하겠다고 밝혔다.한편 22기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 같은 기수 경수와 재혼했으며, SNS를 통해 가족 일상과 공동구매 활동을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr