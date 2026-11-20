'보스의 노골적 취향'에 출연 중인 배우 오세영이 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=MBN

오세영이 이은채 역을 연기하고 있다. / 사진=MBN 공식 유튜브 채널

이은채는 밤이 되면 인디밴드 보컬 수로 변한다. / 사진=MBN

시청률은 0%대까지 떨어졌지만, 배우 오세영의 연기 변신은 눈여겨볼 만하다. 악녀부터 까칠한 재벌가 딸까지 강한 성격의 인물들을 연기해 온 오세영이 MBN '보스의 노골적 취향'에서 첫 로맨틱 코미디 주연에 도전했다. 작품은 초반부터 시청률 부진을 겪고 있지만, 오세영은 이전과 다른 밝고 당돌한 캐릭터로 새로운 가능성을 보여주고 있다.지난 11일 첫 방송된 '보스의 노골적 취향'은 취향이라곤 없는 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 일상에 예기치 못한 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 로맨스를 그린 작품이다. 첫 회 시청률 1.29%로 출발했지만, 지난 19일 방송된 4회에서는 0.978%까지 하락했다. 방송 2회 만에 0%대로 내려간 뒤 반등하지 못하고 있다.극 중 오세영이 연기하는 이은채는 낮에는 취업준비생으로, 밤에는 인디밴드 보컬 '수'로 살아가는 인물이다. 가족에게 자신의 상황을 숨긴 채 콜센터에서 일하면서도 가수의 꿈을 포기하지 않는다. 현실적인 고민을 안고 살아가지만, 하고 싶은 말은 주저하지 않고 내뱉는 당돌함도 지녔다.오세영은 이은채의 서로 다른 두 모습을 대비해 표현한다. 낮에는 뜻대로 풀리지 않는 현실에 당황하고 난처해하는 평범한 청춘의 모습을 보여준다. 반면 밤에는 음악에 몰입하며 자신감 넘치는 무대 위 인물로 변신한다. 짙은 아이 메이크업과 화려한 의상, 가발 등 외형적인 변화도 두 모습의 차이를 강조한다.이번 작품에서 중요한 것은 이중생활이라는 설정뿐 아니라 로맨틱 코미디의 호흡이다. 오세영은 권도혁과 얽히며 벌어지는 상황에서 당황스러움과 당돌함을 오가는 이은채의 반응을 표현한다. 상대 배우와의 대화에서도 감정을 지나치게 강조하기보다 상황에 맞춰 반응하며 캐릭터의 밝은 면모를 살린다.강솔 감독 역시 오세영에 대한 신뢰를 밝힌 바 있다. 지난 11일 열린 제작발표회에서 오세영의 출연작을 모두 챙겨봤다며 "오세영을 캐스팅한 제 자신을 칭찬한다"고 말했다.오세영에게 이번 작품은 기존 이미지에서 벗어나는 도전이기도 하다. 그를 대중에게 각인시킨 대표작 중 하나는 2023년부터 2024년까지 방송된 MBC '세 번째 결혼'이다. 당시 오세영은 자신의 욕망을 위해 배신을 거듭하는 강세란 역을 맡아 질투와 집착, 분노 등 강한 감정을 표현했다. 이 작품으로 2024 MBC 연기대상 일일드라마·단막 부문 여자 우수연기상을 받았다.이후 tvN '선재 업고 튀어'에서는 일진 최가현 역으로 짧지만 강렬한 인상을 남겼다. MBC '판사 이한영'에서는 해날로펌 막내딸 유세희로 분해 지성과 날 선 부부 갈등을 그렸다. 화려하고 오만한 태도 뒤에 감춰진 인물의 변화를 표현하며 이전 캐릭터와 차별화를 시도했다.그동안 오세영이 강한 감정과 날 선 태도로 존재감을 보여줬다면, '보스의 노골적 취향'에서는 밝은 에너지와 자연스러운 반응이 중요해졌다. 특히 극을 이끌어가는 주연인 만큼 개별 장면에서 눈길을 끄는 것을 넘어 작품 전체의 로맨스를 설득력 있게 만들어야 한다는 과제도 안게 됐다.아직 방송 초반이지만 작품의 성적은 아쉽다. 시청률이 배우 개인의 연기력을 평가하는 절대적인 기준은 아니더라도, 주연으로서 작품을 이끄는 힘과 로맨스의 완성도는 앞으로 더 확인해야 할 부분이다. 오세영이 악녀와 까칠한 인물에 이어 로맨틱 코미디에서도 자신만의 강점을 보여줄 수 있을지 주목된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr