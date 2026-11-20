가수 CL / 사진 제공=더블랙레이블

그룹 빅뱅 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

'2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)가 오늘(20일) 일본 오사카에서 막을 올린다. 올해는 CL의 11년 만의 마마 무대 복귀를 비롯해 서로 다른 세대의 가수들이 함께하는 합동 공연이 예정돼 있다.'2026 마마 어워즈'는 20일부터 21일까지 이틀간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다. 올해 시상식의 주제는 'A MUSIC INTERSTELLAR'(어 뮤직 인터스텔라)로, 세대와 장르를 넘나드는 협업 무대를 중심으로 공연이 구성된다.가장 눈에 띄는 무대 중 하나는 약 20년 만에 활동을 재개한 남성 듀오 패닉과 후배 가수들의 협업이다. 패닉은 올데이 프로젝트, 코르티스, 하츠투하츠, 우즈, 제로베이스원 멤버들과 함께 무대에 오른다.CL은 11년 만에 마마 어워즈 무대에 복귀한다. 이번 시상식에서는 올데이 프로젝트와 함께 'STILL THE BADDEST'(스틸 더 배디스트)라는 제목의 합동 공연을 선보일 예정이다.데뷔 20주년을 맞은 빅뱅도 특별 무대를 준비했다. 국내 애니메이션 캐릭터 '아기공룡 둘리'와 협업한 공연으로, 기존 음악 시상식에서 보기 어려웠던 구성을 선보인다.음악 외 다른 분야와 결합한 공연도 마련된다. 엔하이픈은 영화 '듄: 파트3'와 연결된 무대를 선보이며, 현대미술 작가 이배와의 협업 공연도 예정돼 있다. 구글 제미나이를 활용한 기술 기반 연출 역시 이번 시상식에 포함된다.시상식에 앞서 지난 9일부터 오사카 곳곳에서는 'MAMA FAN FESTA'(마마 팬 페스타)가 진행되고 있다. 헵파이브와 미도스지에 이어 19일부터 난바광장에서도 관련 프로그램이 운영되며, 온라인 플랫폼 엠넷플러스를 통한 팬 참여 행사도 이어지고 있다.한편 20일 진행되는 '2026 마마 어워즈' 첫날 행사는 오후 3시 30분 레드카펫으로 시작한다. 본 시상식은 오후 6시부터 진행되며, 배우 박보검이 진행을 맡는다. 시상식은 엠넷플러스 등 주요 디지털 플랫폼을 통해 전 세계에 생중계된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr