'맛따라 길따라 대명이따라'는 나영석 사단이 선보인 장사 예능이다. / 사진=텐아시아DB

배우 김대명은 '맛따라 길따라 대명이따라'에서 가게 '해파랑 상회'를 운영하는 사장님으로 변신했다. / 사진제공=tvN

'맛따라 길따라 대명이따라'가 4회까지 1~2%대 시청률에 머문 가운데 , 5회를 끝으로 종영한다. 나영석 PD 사단이 선보인 이 프로그램은 비슷한 포맷의 장사 예능을 반복한다는 점에서 방송 전부터 '자가 복제'라는 지적을 받기도 했다.20일 방송되는 tvN 예능 '맛따라 길따라 대명이따라'(이하 '맛길대')에서는 배우 김대명, 박지환, 공명의 마지막 식당 영업이 공개된다. 이날 방송에는 배우 진선규가 '해파랑 상회'를 깜짝 방문해 세 사람과 함께 손님들을 맞이한다.앞서 방송에서 세 사람과 영상통화를 하며 친분을 드러냈던 진선규는 이번에는 직접 식당을 찾는다. 김대명, 박지환, 공명은 그를 반갑게 맞이하지만 이내 앞치마를 건네며 자연스럽게 일손을 보태도록 한다.식당 인턴이 된 진선규는 "너네 보고 싶어서 직접 운전해서 왔다. 아끼는 동생들이 여기 다 있으니"라며 애정을 드러낸다. 이후 설거지를 맡는 것은 물론 손님 응대에도 나서며 세 사람의 영업을 돕는다.다양한 사연을 가진 손님들도 방문한다. 홀로 해파랑길을 걸으며 친구들과의 우정을 되새기는 교수 출신 트레커를 비롯해 취업을 준비 중인 청년들, 장거리 연애 중인 커플 등이 찾아온다. 네 사람은 손님들의 이야기에 귀를 기울이고 응원을 건네는가 하면 이들을 위한 깜짝 이벤트도 준비한다.마지막 영업을 맞아 세 사람의 호흡도 한층 좋아진 모습을 보인다. 서로의 일을 챙겨주는 것은 물론, 김대명이 요리 도중 구령을 외치자 즉석에서 춤을 추기도 한다. 그러나 영업 종료를 앞두고 예상치 못한 문제가 발생하면서 분위기가 달라진다.'맛따라 길따라 대명이따라' 최종회는 이날 오후 8시 35분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr