사진=YG엔터테인먼트

'를 진행하고 있다. 이번 신곡 역시 월드투어가 한창인 가운데 발표되는 것으로, 지난 8월과는 어떤 다른 음악을 선보일지 관심이 모인다.



빅뱅은 신곡 발매 다음 날인 21일 일본 오사카 교세라 돔에서 열리는 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에 출연한다. 앞서 2024년에도 비슷한 사례가 있었다. 지드래곤은 당시 '2024 MAMA AWARDS'를 하루 앞둔 11월 22일 태양과 대성이 피처링한 솔로 신곡 'HOME SWEET HOME'(홈 스위트 홈)을 발매했다. 이튿날 세 멤버는 무대에 올라 해당 곡을 선보였다. 이번에도 신곡 발매와 시상식 무대가 하루 간격으로 이어지는 만큼, 이날 신곡을 처음 선보일지 관심이 쏠린다.



김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 별다른 사전 예고 없이 신곡 발매 소식을 알렸다.소속사 YG엔터테인먼트는 20일 0시 공식 SNS와 블로그를 통해 빅뱅의 새 디지털 싱글 발매를 알리는 티저 이미지를 공개했다. 신곡은 이날 오후 2시 발매된다. 발매를 14시간 앞두고 이뤄진 깜짝 발표다.공개된 이미지에는 'BIGBANG 2026.11.20. 2PM (KST)'라는 문구와 함께 인물들의 신체 일부를 포착한 흑백 사진이 담겼다. 얼굴을 드러내지 않은 채 손가락을 들어 올린 모습과 독특한 의상, 긴 머리카락 등이 눈길을 끈다. 신곡 제목과 장르 등 구체적인 정보는 공개되지 않았다.빅뱅의 신곡 발매는 지난 8월 19일 발표한 디지털 싱글 'BiiiG'(빅) 이후 약 3개월 만이다. 당시 빅뱅은 데뷔 20주년을 맞아 2022년 '봄여름가을겨울(Still Life)' 이후 약 4년 4개월 만에 완전체 신곡을 선보였다.현재 지드래곤, 태양, 대성 3인 체제로 활동 중인 빅뱅은 데뷔 20주년 기념 월드투어 'BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR