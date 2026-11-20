백진경이 영국에서 딸을 출산했다. / 사진=백진경 SNS

유튜브 '명예영국인' 채널을 운영 중인 백진경이 영국에서 제왕절개로 딸을 출산한 뒤 유쾌한 근황을 공개했다.백진경은 지난 19일 자신의 SNS에 "제왕 다음 날 아침 메뉴 토스트"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 갓 태어난 딸을 품에 안고 누워있는 백진경의 모습이 담겼다. 그는 아이를 안은 채 토스트를 입에 물고 카메라를 응시하고 있다. 제왕절개 출산 다음날 토스트를 먹는 낯선 영국 문화가 눈길을 끈다. 백진경은 출산 직후에도 장난기 넘치는 표정을 지으며 유쾌하게 근황을 알렸다.백진경은 자신이 운영 중인 유튜브 채널 게시물을 통해서도 소식을 알렸다. 그는 "친구들아. 치즈(태명) 세상에 잘 나왔고 나는 제왕 다음 날 아침으로 토스트 먹고 있어. 응원해 줘서 넘 고마와"라고 말했다.앞서 백진경은 지난 15일 유튜브 채널을 통해 양수량 문제로 고위험 산모 판정을 받아 제왕절개 수술을 권유받았다고 밝혔다. 당시 그는 "초산이다 보니까 겁나는 게 많다. 임신이라는 게 내 생각과 다르고, 힘들고 고생하는 과정이구나 느꼈다"고 토로했다. 무사히 딸을 출산했다는 소식이 알려지면서 사람들의 축하가 이어지고 있다.백진경은 영국 출신 배우 로한 네드와 결혼했다. 유튜브 채널 '명예영국인'을 운영하며 영국에서의 일상과 문화를 소개해 왔다. MBC 예능 '전지적 참견 시점' 등에 출연했으며, 지난 8월 방송인 송은이가 이끄는 미디어랩 시소와 전속계약을 체결했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr