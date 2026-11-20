한가인이 올리비아 핫세 메이크업에 도전했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡처

한가인이 올리비아 핫세 메이크업에 도전했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡처

배우 한가인이 자신과 닮은 꼴로 유명한 올리비아 핫세의 줄리엣 메이크업에 도전했다.지난 19일 한가인의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '데뷔 때부터 '한국의 올리비아 핫세'로 불린 한가인이 줄리엣 메이크업 받아본다면?'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 한가인은 영화 '로미오와 줄리엣' 속 줄리엣 메이크업을 받았다.한가인은 구독자들의 끊임없는 메이크업 요청에도 선뜻 나서지 못했던 비하인드를 밝혔다. 그는 "올리비아 핫세가 만 15세였고 나랑 거의 30살 차이"라며 "부담스러웠던 것도 있었다"라고 털어놨다. 이어 "좀 별로더라도 '비슷하다', '나이에 비해 괜찮다'고 해주셨으면 한다"고 당부했다.메이크업 아티스트는 올리비아 핫세의 얼굴 비율을 맞추고자 한가인에게 중안부가 길어 보이는 음영을 넣었다. 한가인은 "지금 점점 나이 드는 방향으로 가고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.이후 줄리엣 의상을 입은 한가인은 놀라운 미모로 시선을 사로잡았다. 이어 제작진과 함께 영화 속 장면을 재현하기 시작했다. 하지만 제작진과 눈을 마주칠 때마다 웃음이 터졌고 결국 한가인은 "로미오 진짜 미안한데 비켜달라. 나 한번 혼자 하겠다"라며 홀로 연기를 이어갔다. 촬영을 마친 한가인은 "결과물이 어떨지 염려스럽지만 재밌게 봐주셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr