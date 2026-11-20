성폭행 및 성추행 혐의로 유죄 판결받은 배우 강지환이 약 7년 만에 대중 앞에 모습을 공개했다. / 사진=SNS 갈무리, 텐아시아DB

성폭행 및 성추행 혐의로 유죄 판결받은 배우 강지환이 약 7년 만에 대중 앞에 모습을 공개했다. / 사진=SNS 갈무리

성폭행 및 성추행 혐의로 유죄 판결받은 배우 강지환이 약 7년 만에 대중 앞에 모습을 공개했다. 성범죄 사건으로 출연 중이던 드라마에서 하차한 뒤 사실상 연예계 활동을 중단했던 그가 틱톡 라이브 방송을 통해 팬들과 소통에 나서면서 근황이 알려졌다.19일 각종 온라인 커뮤니티에는 '강지환 근황'이라는 제목의 게시물이 잇따라 올라왔다. 게시물에는 틱톡 라이브 방송을 진행하는 강지환의 모습이 담겼다. 오랜 공백 끝에 달라진 그의 분위기가 눈길을 끌었다.영상 속 강지환은 헝클어진 머리와 수염을 기른 채 편안한 차림으로 카메라 앞에 앉아 있었다. 집으로 추정되는 공간에서 뜨개질하던 그는 시청자들을 향해 "보고 싶었다"며 인사를 건넸다. 별다른 공식 활동 없이 지내온 강지환이 직접 팬들과 소통에 나섰다는 점에서 관심이 쏠렸다.라이브 방송에는 700명 이상의 시청자가 접속한 것으로 전해졌다. 일부 팬들은 "얼굴이 그대로시네요" 등의 댓글을 남기며 강지환을 반겼다. 방송 장면이 온라인 커뮤니티를 통해 확산하면서 그의 근황도 다시 화제가 됐다.강지환은 2019년 7월 경기도 광주시 자택에서 드라마 외주 스태프 여성 2명을 상대로 성폭행 및 성추행을 저지른 혐의로 구속기소 됐다. 이후 대법원에서 징역 2년 6개월에 집행유예 3년이 확정됐다. 해당 사건으로 강지환은 당시 주연을 맡아 촬영 중이던 TV조선 드라마 '조선생존기'에서 중도 하차했다. 작품 제작에도 차질이 생겼으며, 강지환은 이후 연예계 활동을 사실상 중단했다.법적 분쟁은 형사재판이 마무리된 뒤에도 계속됐다. 드라마 제작사는 촬영 중단에 따른 손해를 이유로 배상 청구 소송을 제기했다. 법원은 강지환과 당시 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트가 약 53억원을 배상해야 한다고 판결했다.전 소속사와의 별도 소송에서도 거액의 배상 판결이 나왔다. 젤리피쉬엔터테인먼트는 강지환을 상대로 손해배상을 청구했으나 1심에서 패소했다. 그러나 2024년 항소심 재판부는 원심을 뒤집고 강지환이 전 소속사에 34억 8300만원을 지급해야 한다고 판결했다고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr