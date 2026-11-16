배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 교통사고를 낸 가운데 과거 그를 둘러싼 논란이 다시 주목받고 있다. / 사진=SNS 갈무리

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 교통사고를 낸 가운데 과거 그를 둘러싼 논란이 다시 주목받고 있다. / 사진=SNS 갈무리

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 교통사고를 낸 가운데 과거 그를 둘러싼 논란이 다시 주목받고 있다. 여성 BJ와 함께 찍은 술자리 사진부터 무인 사진관에서의 음란행위 의혹까지 온라인에서 재조명되는 모습이다. 다만 당시 유흥주점 방문 의혹과 음란행위 루머는 고경표 측이 모두 부인한 사안이다.지난 14일 서울 마포경찰서에 따르면 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받은 혐의로 조사를 받고 있다. 사고 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08% 이상으로 확인됐다.사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 피해자와 팬들에게 사과했다. 소속사 측은 고경표가 자기 잘못을 인정하고 반성하고 있으며, 향후 내려지는 처분을 받아들이고 피해 회복에도 책임을 다하겠다고 밝혔다.음주운전 사고가 알려지면서 2020년 8월 불거졌던 BJ 쎄히와의 술자리 사진도 다시 관심을 끌고 있다. 당시 쎄히는 자신의 SNS에 고경표와 함께 촬영한 사진과 영상을 게재했다. 그는 "오빠 얼굴에 우리 치여 개존잘. 오빠가 허락함"이라는 글을 남겼으며, 짧은 영상에는 "오빠 취했어?"라는 문구를 덧붙였다.사진이 확산하자 두 사람이 만난 장소를 두고 유흥주점 방문 의혹이 제기됐다. 특히 코로나19 재확산으로 사회적 거리두기가 강조되던 시기였던 만큼 고경표의 행적을 둘러싼 추측이 이어졌다. 이에 소속사 측은 고경표가 드라마 촬영을 마친 뒤 사무실 인근 일반 주점에서 술자리를 가졌다고 해명했다. 현장에서 우연히 만난 쎄히의 사진 촬영 요청에 응했을 뿐, 개인적인 친분은 없다는 설명이었다.쎄히 역시 유흥주점이 아닌 일반 주점에서 고경표를 만났다고 밝혔다. 그는 팬심으로 사진 촬영을 부탁했고 고경표의 허락을 받아 SNS에 게시했다며 두 사람의 관계를 둘러싼 억측을 자제해 달라고 당부했다. 이후 관련 게시물은 삭제됐다.지난해 1월에는 무인 사진관에서 부적절한 행위를 했다는 루머에 휘말렸다. 당시 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 고경표가 부산의 한 무인 사진관에서 여성과 음란행위를 했다는 주장이 퍼졌다. 관련 사진을 두고 금전적 합의를 시도했다는 의혹까지 제기됐지만, 사진 속 인물이 고경표라는 사실은 확인되지 않았다.소속사는 해당 의혹을 사실무근이라고 반박하며 법적 대응을 예고했다. 당시 소속사 측은 "최근 온라인과 SNS상에서 당사 소속 아티스트 고경표와 관련된 허위 사실이 무분별하게 유포 및 재생산되고 있다"며 "이는 아티스트의 명예와 인격을 훼손하는 심각한 범죄행위"라고 강조했다. 이어 악의적인 비방과 허위사실 유포에 대해 지속해서 대응하겠다며 어떠한 합의나 선처도 없다는 입장을 밝혔다.고경표도 직접 해명에 나섰다. 그는 자신의 SNS에 무인 사진관에서 촬영한 네 컷 사진과 함께 "Don't worry. I'm not crazy like that. Let's see what happens to lunatics"라는 글을 올렸다. 자신을 둘러싼 의혹을 부인하는 동시에 허위 사실 유포자들을 향해 경고의 뜻을 전한 것이다.과거 사실무근으로 반박했던 의혹들까지 다시 거론되는 가운데, 고경표는 이번 음주운전 사고로 경찰 조사를 받고 있다. 앞선 루머들과 달리 이번 사고에 대해서는 직접 잘못을 인정하고 사과했다.고경표는 tvN '식스센스: B사이드'를 촬영했으며, 오는 29일 첫 방송을 앞둔 '보검 매직컬2'와 다음 달 공개 예정인 티빙 '대탈출: 도시괴담'에도 출연 예정이었다. 음주운전 사고 여파로 향후 방송 활동에도 차질이 불가피할 전망이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr