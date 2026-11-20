김민하가 체중 감량에 대한 소신을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

김민하가 체중 감량에 대한 소신을 밝혔다. / 사진='피디씨 by PDC' 유튜브 캡처

배우 김민하가 17㎏ 체중 감량으로 화제를 모은 가운데 솔직한 심정을 고백했다.지난 19일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '한국을 떠나고 싶었던 배우 김민하, 그때 무슨 일이?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김민하가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.김민하는 평소 건강식만 챙겨 먹을 것 같다는 제작진의 질문에 "그런 시기는 지났다. 식단을 하다가 이제는 유지 단계"라고 밝혔다. 이어 극심한 체중 감량 이후 자신을 향해 쏟아지는 대중의 높은 관심과 시선을 언급했다. 그는 살을 뺀 이유보다 달라진 외모에만 시선이 쏠리는 현실에 아쉬움을 나타냈다. 그러면서도 "'작품으로 보여드릴 수밖에 없겠구나' 하고 생각하고 있던 요즘"이라고 털어놨다.김민하는 모방에 대한 우려도 나타냈다. 그는 "너무 '따라 해야지'라고만 안 하셨으면 하는 게 바람이다. 건강한 게 최우선"이라고 말했다. 이어 "사실 살을 뺄 때 건강하지 않았던 순간도 있었고, 면역력에도 문제가 많았다"라고 고충을 토로했다.김민하는 "(다이어트를) 작품 때문에 한 것이지만 외적으로 보지 않으셨으면 하는, 붐처럼 되지 않았으면 하는 우려가 있다"고 털어놨다. 이어 "본인에게 맞는 몸과 건강이 중요하다고 생각한다"고 덧붙였다.앞서 김민하는 작품 속 시한부 캐릭터를 완벽히 소화하기 위해 혹독한 식단 관리와 운동을 병행하며 17㎏을 감량했다. 그는 엄정화의 유튜브에 출연해 "영화 끝나자마자 체중계 갖다 버릴 거다. 너무 내가 이 몸무게에"라고 말하기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr