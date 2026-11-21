배우 고경표가 음주운전 논란으로 편집 대상이 된 가운데, '놀면 뭐하니?'가 '95 서울가요제' 준비를 이어간다. / 사진제공=MBC

배우 고경표가 음주운전 논란으로 편집 대상이 된 가운데, '놀면 뭐하니?'가 '95 서울가요제' 준비를 이어간다. / 사진제공=MBC

배우 고경표가 음주운전 논란으로 편집 대상이 된 가운데, '놀면 뭐하니?'가 '95 서울가요제' 준비를 이어간다. / 사진제공=MBC

배우 고경표가 음주운전 논란으로 편집 대상이 된 가운데, '놀면 뭐하니?'가 '95 서울가요제' 준비를 이어간다. 유재석은 PD로 변신해 본선 무대를 꾸밀 추가 참가자 섭외에 나선다.오는 21일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석 PD와 하하, 허경환, 주우재 작가가 '95 서울가요제'의 히든 참가자를 섭외하는 모습이 그려진다. 본선에 합류할 '와일드 카드'를 찾기 위해 1990년대 댄스 그룹을 구성할 인물들과 만난다.유재석과 하하는 각각 1990년대 댄스 그룹을 구상하며 춤 실력을 갖춘 참가자들을 섭외한다. 하하가 만난 '락킹 소녀'는 주변에 알리지 않고 미팅에 참석했다며 "나 혼자 빛나고 싶다"고 말한다. '95 서울가요제'에 합류하겠다는 의지도 내비친다.유재석은 1990년대 음악과 춤에 익숙하면서 아크로바틱 댄스까지 소화할 수 있는 인물을 떠올린다. 그는 "이 사람이 딱 떠올랐다"며 직접 섭외한 '춤짱'을 소개한다. 섭외 미팅이라는 사실을 모른 채 현장에 온 '춤짱'은 대상과 상금이 걸려 있다는 설명에 관심을 보인다. 이어 "여기서 '폭발'시켜야 해"라는 말에 승부욕을 불태운다.사진에는 두 참가자가 즉석에서 춤 대결을 벌이는 모습이 담겼다. '춤짱'이 1990년대 춤을 선보이자 이를 지켜보던 '락킹 소녀'도 리듬을 타며 가세한다. 두 사람의 춤을 본 유재석은 "됐다! 됐어!", "둘의 춤이 기가 막힌다"며 만족감을 표한다. 이들이 누구인지, 본선 무대에 합류할 수 있을지는 방송을 통해 공개된다.앞서 이번 특집에는 고경표가 출연할 예정이었으나, 지난 14일 음주운전 논란에 휘말리면서 방송에 차질이 생겼다. 제작진은 시청에 불편이 없도록 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하겠다는 입장을 밝혔다. 이 가운데 프로그램은 예정된 '95 서울가요제' 참가자 섭외 과정을 이어간다.'놀면 뭐하니?'는 최근 시청률 상승세를 보인다. 지난 방송에서는 '95 서울가요제' MC 섭외를 위해 배우 김희선을 만나는 과정이 공개됐다. 해당 회차는 전국과 수도권 가구 시청률 6.5%, 2054 시청률 4.2%를 기록하며 올해 자체 최고 시청률을 경신했다. 2054 시청률은 2주 연속 전체 예능 1위에 올랐다. 화제성 지표에서도 성과를 거뒀다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)의 11월 2주 차 TV 화제성 조사에 따르면 '놀면 뭐하니?'는 3주 연속 토요일 비드라마 부문 1위를 기록했다.'95 서울가요제'의 마지막 참가자 섭외 과정은 오는 21일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr