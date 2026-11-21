사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

배우 고현정이 우아한 올블랙 스타일링을 선보였다.고현정은 최근 자신의 인스타그램에 "홀리데이카페"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고현정은 검은색 벨벳 재킷과 광택이 도는 팬츠를 착용한 채 소파에 앉아 커피잔을 입가에 가져가고 있다. 긴 머리를 뒤로 묶어 가녀린 얼굴선과 목선이 드러났으며, 은색 귀걸이와 반지, 팔찌로 세련된 분위기를 더했다. 특히 날씬한 손목과 길고 가느다란 손가락이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 고현정은 두 손으로 커피잔을 감싸 쥔 채 눈을 감고 옅은 미소를 짓고 있다. 옆모습에서 드러나는 날렵한 턱선과 오뚝한 콧날이 돋보이는 가운데, 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 차분한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 고현정은 양손으로 볼을 감싸며 눈을 동그랗게 뜨고 카메라를 바라보고 있다. 얼굴 양옆에 손을 붙인 장난스러운 포즈와 함께 붉은색 네일아트가 시선을 사로잡는다. 넉넉한 어깨선이 돋보이는 검은색 재킷 사이로 가느다란 손목이 드러나며 한층 여리여리한 모습이 강조됐다.마지막 사진에서 고현정은 한 손으로 입을 가린 채 놀란 듯한 표정을 짓고 있다. 커다란 눈망울과 작은 얼굴이 돋보이며, 짙은 붉은색 네일아트와 반지가 시선을 끈다. 군더더기 없는 블랙 스타일링에 은색 귀걸이를 매치해 우아하면서도 세련된 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "언니 블랙 코디는 정말 우아하고 멋지네요", "항상 행복하고 성공하세요", "너무 예뻐", "오늘도 예뻐요오", "오늘도 아름다움 그자체", "손도 이쁘심" 등의 댓글을 달았다.앞서 고현정은 자신의 인스타그램에 다양한 의상을 착용한 사진을 공개해 화제가 됐다. 당시 고현정이 체크무늬 셔츠를 입고 뛰어오르는 순간 옷이 올라가면서 갈비뼈 윤곽이 드러났고 일부 팬들은 지나치게 마른 모습에 건강을 걱정하는 반응을 보였다.한편 고현정은 변영주 감독의 신작 영화 '당신의 과녁'으로 관객들과 만날 예정이다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에 이어 변영주 감독과 다시 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr