유영우가 남다른 절약 정신을 뽐낸다./사진제공=MBC

유영우가 남다른 절약 정신을 뽐낸다./사진제공=MBC

'가미디언' 유영우가 휴게소 지출 '0원'에 도전하는 알뜰한 지방 출장길을 공개한다.오는 21일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 425회에서는 리센느, 이선민과 함께하는 거제 스케줄을 위해 새벽부터 장거리 이동에 나선 유영우와 매니저의 하루가 그려진다.일주일에 수차례 지방 스케줄을 소화하면서도 휴게소 지출 '0원'을 지켜온 유영우는 이번 거제행에서도 남다른 '보부상' 면모를 뽐낸다. 고속도로 휴게소의 유혹을 뿌리친 채 차 안에서 자급자족 먹방을 펼치는 것. 바나나부터 비닐장갑에 담아 온 어묵, 고기, 콩나물까지 끝없이 꺼내 놓는 모습에 더해 가져온 음료들마저 '협찬 음료'로 밝혀진다.매니저 역시 전날 먹다 남은 식빵을 챙겨 오며 철저한 절약 케미를 더한다. 장시간 이동에 지친 매니저를 위해 유영우가 직접 운전대를 넘겨받으며 운전 교대에 나서는 훈훈한 모습도 담긴다.이어지는 이선민과의 대기실 만남에서는 출장 헤어·메이크업을 받는 이선민과 대비되는 유영우의 셀프 스타일링 현장이 공개된다. 최근 '놀면 뭐하니?' 서울가요제에 출연한 두 사람의 후기와 함께 유재석이 유영우에게 "깡 좋다"고 말한 사연도 전해진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr