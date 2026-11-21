사진=텐아시아DB

사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 방송인 전현무가 과거 여자친구를 위해 준비했던 특별한 데이트를 공개했다.20일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브가 애프터스쿨 출신 이주연, 레이나와 함께 충남 보령의 맛집을 찾는 모습이 그려졌다.이날 네 사람은 탁 트인 바다가 한눈에 내려다보이는 식당을 방문했다. 창밖으로 펼쳐진 풍경을 감상하던 곽튜브는 "여기는 연인들이 오면 좋을 것 같은데"라며 데이트 장소로 적합하다고 평가했다.곽튜브는 전현무를 향해 "형 잘 아시잖아요. 바닷가 식당"이라며 과거 연애사를 넌지시 언급했다. 공개 연애를 두 차례 경험한 전현무는 "꿰고 있었지, 한때"라고 답해 호기심을 자극했다.그는 "왜냐하면 여자친구가 '와' 하는 거 듣고 싶어서 몰래 섭외해서 밥 먹고, 밤바다 보러 가고, 배 끊겼다고 하고"라며 예전 데이트 방식을 털어놨다.여자친구를 놀라게 해주기 위해 식당을 미리 예약하는가 하면, 밤바다를 함께 구경하면서 배편이 끊겼다는 말까지 했다는 것.전현무는 자신의 연애 방식에 대해 "고전"이라고 평가했다. 지금도 같은 방법을 사용하느냐는 질문에는 "요즘에는 안 쓰는데 옛날에는 많이 썼다. 요즘에는 웬만하면 배가 들어가서 안 끊긴다"고 농담해 웃음을 자아냈다.과거 데이트 이야기를 듣던 레이나는 "로맨티스트시네"라며 의외라는 반응을 보였다. 그러나 전현무는 "기억이 안 난다, 이젠"이라고 능청스럽게 답하며 대화를 마무리했다.이후 출연진은 제철 해산물 먹방에 나섰다. 전어회와 전어구이, 대하찜, 꽃게탕 등 보령의 다양한 음식을 맛보며 이야기를 나눴다.전현무는 전어구이를 맛본 뒤 "내 사랑이야. 내 사랑이라고"라며 남다른 애정을 표현했다. 집 나간 며느리도 돌아오게 만든다는 전어의 맛을 극찬하면서 식사에 집중했다.한편 전현무는 모델 한혜진과 공개 열애 끝에 2019년 결별했다. 같은 해 KBS 아나운서 출신 이혜성과 교제를 시작했으나 2022년 2월 헤어졌다. 이번 방송에서 언급한 과거 여자친구가 누구인지는 밝히지 않았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr