이미지 크게보기 '무엇이든 해줄지니-비서진' 김종국이 지드래곤·송강호가 소속된 회사 내부를 공개했다. / 사진 = SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'

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'무엇이든 해줄지니-비서진' 김종국이 지드래곤·송강호가 소속된 회사 내부를 공개했다.20일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'에서 김종국은 콘서트 회의를 위해 일일 매니저 이서진, 김광규와 함께 소속사를 찾았다.소속사 위치를 본 이서진은 "회사가 좋은 데 있다"며 호기심을 드러냈다. 김종국은 "회사가 특이하다. 놀이동산 같다"며 두 사람을 이끌고 앞장섰다.소속사 내부는 미술관을 옮겨 놓은 듯했다. 곳곳에 놓인 예술 작품과 자연 속에 들어온 듯한 인테리어가 시선을 사로잡았다.이 회사에는 지드래곤, 송강호, 메이저리거 이정후 등이 몸담고 있다. 김종국은 "이정후 선수 샌프란시스코 경기를 작년에 보러 갔다"며 야구 사랑을 내비쳤다.김광규는 화려한 내부를 둘러보며 "관리비도 많이 나오겠다"고 넌지시 던졌다. 그러자 김종국은 "내가 알기로는 월세만 2억 원을 내는 것으로 알고 있다"고 귀띔했다.뉴욕대 출신 '금수저'로 알려진 이서진조차 "대단한 회사인 거 같다. 나사 온 줄 알았다"며 감탄을 쏟아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr