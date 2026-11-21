이미지 크게보기 '나 혼자 산다' 김신영이 요요로 작아진 명품 옷을 직접 리폼했다. / 사진 = MBC '나 혼자 산다'

이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

'나 혼자 산다' 김신영이 요요로 작아진 명품 옷을 직접 리폼했다.20일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 김신영은 뮤직어워드 시상자로 나서는 모습이 그려졌다.김신영은 "다이어트했을 때는 40kg대여서 XS 사이즈가 잔뜩 있다"면서도 "맛있게 찐 살을 맛없게 빼고 싶지는 않아서 옷을 맞추자 싶었다"며 가위를 들었다.김신영의 재봉은 이틀에 걸쳐 이어졌다. 명품 바지 두 벌을 잘라 한 벌로 합쳤고, 재킷까지 손봤다.김신영은 "갑자기 올해 시상식이 많아졌다"며 하소연했다. 그는 "내 인생에 시상식은 작년에 고(故) 전유성 교수님 공로상 대리 수상이 마지막이라는 생각으로 마음먹고 먹고 쪘다"고 고백했다.하지만 김신영은 시상식 당일 공들여 고친 옷을 끝내 입지 못했다.김신영은 "양말을 신어보다가 숙이는 순간 등 옆이 다 터진 거다"라며 아찔했던 순간을 떠올렸다. 그러면서 "누가 나를 킹콩처럼 찢은 것 같았다"고 덧붙였다.코드 쿤스트는 "근데 거기서 안 터진 게 다행이다"라며 위로를 건넸다.앞서 김신영은 88kg에서 44kg까지 뺀 몸무게를 13년간 유지하다 6주 만에 요요를 겪었다고 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 고백한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr