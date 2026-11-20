그룹 트와이스 나연 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

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그룹 트와이스 나연이 약 2년 5개월 만에 솔로 가수로 돌아온다.나연은 20일 새 싱글 앨범 'NA-sty'(나스티)를 발매한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'BABY ANGEL'(베이비 엔젤)을 비롯해 'SHiVER'(쉬버), 'BOY'(보이)까지 총 3곡이 수록됐다. 첫 솔로 정규 앨범 발매를 앞두고 선보이는 신보다.타이틀곡 'BABY ANGEL'은 소울풀한 멜로디와 미드템포 그루브가 어우러진 R&B 팝 장르의 곡이다. 나연은 귀여운 제목과 대비되는 강렬한 퍼포먼스와 솔로 랩 파트를 통해 새로운 모습을 보여줄 예정이다. 수록곡 'SHiVER'에는 직접 작사와 작곡에 참여했다.나연은 오는 21일 일본 오사카 교세라 돔에서 열리는 '2026 MAMA AWARDS'에서 'BABY ANGEL' 무대를 최초 공개한다.싱글 앨범이지만 총 3곡을 수록한 만큼 많은 고민과 노력을 담았다. 다양한 매력을 지닌 아티스트 나연의 모습을 보여드리고 싶었고 음악과 콘셉트, 퍼포먼스까지 여러 방면으로 세심하게 신경 썼다.당당하고 자신감 넘치면서도 어딘가 앙큼한 모습이다. 솔로 활동을 거치면서 저를 더 잘 표현하기 위해 곡 작업에도 직접 참여하고 새로운 모습을 보여드리기 위해 고민해 왔다. 그 과정에서 제 취향과 색깔을 음악과 콘셉트에 녹여내고자 노력하고 있다.곡 제목은 'BABY ANGEL'이지만 파워풀한 퍼포먼스와 비주얼을 통해 귀여운 제목과는 상반되는 반전 매력을 보여드릴 수 있을 것 같다. 솔로 랩 파트도 꽤 임팩트 있게 들어가 있다. 어려웠지만 새로운 시도였던 만큼 팬분들도 색다른 매력을 느끼실 수 있을 것 같다.'BABY ANGEL' 뮤직비디오에 UV 조명을 사용해 촬영한 형광 장면이 있다. 처음 해본 경험이어서 재미있게 촬영했다. 이번 앨범을 준비하면서 음악뿐만 아니라 무대 위의 모습까지 더 깊이 고민하는 저를 발견했다. 이러한 고민이 솔로 아티스트로서 성장하는 데 좋은 자양분이 됐다고 생각한다.'THIS IS FOR' 투어 중간에 LA에 가서 작업했다. 겨울에 앨범을 발매하는 것이 목표였기 때문에 겨울에 들으면 행복해지는 곡을 만들고 싶었다. 작곡가, 프로듀서분들과 한 공간에서 아이디어를 나누고 곡을 완성해 가는 과정이 정말 재미있었다. 아직 배워야 할 것도 많지만 앞으로도 저만의 음악을 만들어 갈 기회가 많아졌으면 좋겠다.멤버들이 축하와 응원을 정말 많이 보내줬다. 각자 바쁜 일정을 소화하는 와중에도 간식차를 보내주는 등 아낌없이 응원해 줘서 정말 고마웠고 큰 힘이 됐다.'나연이 이런 음악과 퍼포먼스도 소화할 수 있구나'라는 걸 보여드리고 싶다. 최근 저만이 할 수 있는 음악, 정말 나연답다고 느껴지는 음악이 무엇일지 많이 고민하고 있다. 제 취향을 담으면서도 가장 잘 표현할 수 있는 음악을 하고 싶다. 첫 솔로 정규 앨범도 열심히 준비하고 있다. 앞으로 다양한 장르와 여러 아티스트와의 협업에도 도전해 보고 싶다.오랜만에 새로운 음악으로 찾아뵙게 됐는데 기다려 주시고 늘 응원해 주셔서 정말 감사하다. 변함없이 보내주시는 사랑에 보답할 수 있도록 이번 활동도 건강하고 즐겁게 잘 해보겠다. 사랑해요, 원스!윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr