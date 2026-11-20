'재혼 황후' VFX 메이킹 영상이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' VFX 메이킹 영상이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ '재혼 황후' 속 새 '퀸'이 이종석과 닮은꼴로 화제를 모으는 가운데, 제작진이 비주얼부터 작은 행동까지 구현한 시각특수효과(VFX) 작업 과정을 밝혔다. 이종석은 '퀸' 덕분에 '새종석'이라는 별명도 얻었다.20일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 측은 작품 속 동대제국과 서왕국, 퀸의 제작 과정을 담은 VFX 메이킹 영상을 공개했다.'재혼 황후'는 동대제국 황후 나비에(신민아 분)가 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)에게 이혼 통보를 받으면서 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하는 로맨스 판타지 작품이다.극 중 하인리는 새 '퀸'으로 변신해 나비에와 교감한다. 사람의 모습일 때는 나비에에게 적극적으로 마음을 표현하는 하인리가 새로 변신한 뒤에는 귀여운 행동으로 또 다른 매력을 선보인다. 이종석은 새 '퀸' 역할 덕분에 자신의 이름과 새를 합친 '새종석'이라는 별명도 얻었다.이번 메이킹 영상에서는 퀸의 외형뿐 아니라 하인리와의 연결성을 표현하기 위해 제작진이 공들인 부분이 공개됐다. 김신철 VFX 슈퍼바이저는 "나비에에게 있어서 퀸은 무엇이고, 퀸에게 있어서 나비에는 무엇인가"를 퀸 제작 과정에서 가장 중요하게 고려한 요소로 꼽았다.제작진은 퀸의 머리와 하인리의 머리카락을 같은 색으로 디자인했다. 외형적인 유사성에 그치지 않고 하인리 특유의 작은 제스처와 습관까지 퀸의 움직임에 반영했다. 이종석이 연기하는 하인리와 새 퀸이 같은 존재라는 설정을 시각적으로 표현하기 위해서다.하인리가 나비에 앞에서 남성적인 모습을 과시할 때 퀸도 이를 따라 하는 장면이 대표적이다. 제작진은 실제 새의 행동 특성을 고려하면서도 하인리의 성격이 나타나도록 퀸의 움직임을 설계했다.이종석과 퀸의 높은 싱크로율이 시청자들에게 또 다른 재미를 주고 있다. 시청자들은 "세계에서 가장 귀여운 맹금류 퀸", "이 나이에 새 팬이 되다니", "이종석이 새야 아니 새가 이종석이야" 등의 반응을 보였다.동대제국과 서왕국을 구현한 VFX 작업 과정도 공개됐다. 김신철 슈퍼바이저는 원작의 세계관을 바탕으로 실제 촬영 영상에 건물과 공간을 추가하고, 각 국가의 특성을 반영해 황실의 모습을 완성했다.동대제국은 넓은 공간과 좌우 대칭 구조를 활용해 황실의 권위와 웅장함을 강조했다. 반면 서왕국은 건축물의 색과 형태, 규모에 변화를 주며 보다 자유롭고 초현실적인 분위기를 구현했다.두 국가의 차별화된 공간과 퀸의 움직임을 완성한 작업 과정은 디즈니+에서 공개된 '스페셜 룩' 영상을 통해 확인할 수 있다.'재혼 황후'는 오는 25일 마지막 9~10회를 공개한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr