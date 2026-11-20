코미디언 이경실은 2007년 재혼해 올해 결혼 20년 차를 맞았다. / 사진=텐아시아DB

코미디언 이경실이 결혼 생활에 대해 이야기했다. / 사진=유튜브 채널 '미선임파서블' 영상 캡처

코미디언 이경실이 재혼 20년 차에도 여전히 권태기 없이 지내고 있다고 밝혔다.19일 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '입맞춤하다가 안방으로 들어오게 된 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 게스트로 출연한 이경실과 조혜련은 박미선과 다양한 이야기를 나눴다.박미선은 두 사람에게 부부 사이에 권태기가 찾아온 적이 있는지 물었다. 그는 "사실 재혼도 권태기가 있을 수 있지 않나. 두 사람 모두 (재혼한 지) 10년이 넘었는데 위기가 온 적은 없냐"고 질문했다.이에 이경실은 "나는 아직까지 권태기가 없는 것 같다"고 답했다. 그는 "내가 자랑하려고 하는 건 아니다. 왜냐하면 나는 한 번 실패를 하지 않았냐"며 과거 이혼 경험을 언급했다.이경실은 첫 번째 결혼에서 얻은 교훈이 현재의 부부 관계에도 영향을 미쳤다고 설명했다. 그는 "실패해 본 사람은 '내가 그때 그런 게 나한테 부족했어' 이런 걸 항상 생각하고 행동하게 된다"고 털어놨다.남편과 꾸준히 애정 표현을 나누고 있다는 사실도 공개했다. 이경실은 외출할 때마다 남편이 현관까지 나와 배웅해 준다며 "거기서 꼭 입을 맞추고 나간다"고 밝혀 눈길을 끌었다.이경실은 1992년 첫 번째 결혼을 했으나 2003년 이혼했다. 이후 2007년 9세 연상의 사업가와 재혼해 올해 결혼 20년 차를 맞았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr