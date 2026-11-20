유튜버 아옳이(본명 김민영)가 한의사 남자친구와 프랑스 파리에서 달콤한 데이트를 즐겼다.아옳이는 최근 자신의 SNS를 통해 남자친구와 함께한 파리 여행 모습을 공개했다.공개된 영상 속 아옳이는 남자친구와 손을 잡고 파리의 거리를 거닐고 있다. 아옳이는 브라운 컬러의 롱코트에 검은색 롱부츠를 매치해 세련된 가을 패션을 완성했다. 남자친구 역시 헤링본 패턴의 롱코트와 청바지를 착용해 훈훈한 분위기를 자아냈다.특히 두 사람의 남다른 키 차이가 시선을 사로잡았다. 아옳이는 자신보다 훨씬 큰 키의 남자친구 옆에서 아담한 체구를 자랑했다. 두 사람은 손을 꼭 잡은 채 거리를 걸으며 애정을 드러냈다. 영상에는 빨간색 하트 이모티콘까지 더해져 달달한 분위기를 배가시켰다.앞서 아옳이는 한의사 남자친구와의 열애 사실을 공개해 화제를 모았다. 이후 SNS와 유튜브 등을 통해 연애 일상을 공유하며 팬들의 관심을 받고 있다.한편 아옳이는 2022년 카레이서 출신 사업가 서주원과 이혼했다. 이후 유튜버이자 사업가로 활발하게 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr