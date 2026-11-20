'돌싱글즈' 출신 이아영이 변호사 남편을 위해 새벽부터 아침 식사를 준비하며 신혼 일상을 공개했다.이아영은 19일 자신의 SNS에 "새벽 6시. 된찌+갓 지은 밥"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 이아영이 이른 아침부터 정성스럽게 차린 밥상이 담겼다. 갓 지은 잡곡밥과 두부가 듬뿍 들어간 된장찌개를 비롯해 김치, 멸치볶음 등 다양한 밑반찬이 가지런히 놓여 있다.특히 새벽 6시부터 남편을 위해 직접 아침 식사를 준비한 이아영의 정성이 눈길을 끈다. 바쁜 아침 시간에도 따뜻한 집밥을 차려내며 남다른 내조를 보여준 것. 소박하면서도 영양을 고려한 한식 밥상에서 신혼의 달콤함이 느껴진다.앞서 이아영은 MBN 연애 예능 '돌싱글즈'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 변호사 남편과 새로운 사랑을 시작해 결혼에 골인했다. 이아영은 SNS를 통해 남편과의 일상과 결혼 생활을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.한편 이아영은 '돌싱글즈' 출연 당시 딸을 둔 싱글맘이라는 사실을 공개한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr