그룹 알파드라이브원 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 알파드라이브원이 '2026 마마 어워즈'에서 신인상을 거머쥐었다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 알파드라이브원은 생애 단 한 번 받을 수 있는 신인상인 '베스트 뉴 아티스트'(BEST NEW ARTIST) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 롱샷, 모디세이, 튜이드 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 트로피를 품에 안았다.리오는 "드디어 이 트로피를 드는 날이 왔다. 생애 단 한 번뿐인 상을 주셔서 정말 감사하다"며 "마마는 꿈의 무대다. 멤버들이 이 무대에 서기까지 긴 시간 동안 많은 질문을 안고 걸어왔는데, 2026년에는 멤버들과 앨리즈(팬덤명) 덕분에 오랜 질문에 대한 답을 찾은 것 같다"고 소감을 밝혔다.이어 팀의 노래 가사를 인용하며 "끝없는 질문 속에서 우리의 답을 찾았다는 가사가 있다. 그 답은 바로 앨리즈와 알파드라이브원 멤버들"이라며 "오랜 질문에 대한 답이 되어줘서 감사하다"고 전했다.특히 이날 생일을 맞은 준서는 "이렇게 특별한 날, 특별한 무대에서 신인상을 받을 수 있어 정말 감사하다"고 말했다.이어 "이 상을 받기까지 오랜 시간이 걸렸다. 세 번의 데뷔와 여러 도전을 거치면서 힘들었던 순간도 있었고, 이 길이 내 길이 아닌가 고민한 적도 있었다"며 "마지막으로 도전한 기회에서 소중한 동생들을 만났다"고 털어놨다.한편, 알파드라이브원은 이날 '2026 마마 어워즈' 첫날 공연 라인업에도 이름을 올렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr