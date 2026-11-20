사진=텐아시아DB

사진=홍진경 유튜브

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모델 겸 방송인 홍진경이 멜라토닌 20mg을 복용한 뒤 14시간 동안 잠을 잤다고 밝혔다.19일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '데뷔후 33년째 마른몸 유지 중인 홍진경의 관리 루틴 최초공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 홍진경은 광고 촬영을 앞두고 식단 관리에 나선 근황을 공개했다. 그는 최근 피부가 민감해졌다며 "알레르기가 너무 심해서 어제 알레르기약을 먹었다"고 털어놨다.특히 홍진경은 "멜라토닌 20mg을 먹었다"고 밝혀 주변을 놀라게 했다. 송은이는 "왜 2mg도 아니고 20mg을 먹었어?"라며 깜짝 놀랐고, 홍진경은 "누가 나한테 선물해 줬는데 그게 20mg인 줄 몰랐다"고 해명했다.송은이는 "안 돼. 너무 많아"라며 걱정했고, 김숙도 "보통 3mg, 5mg 먹지 않아?"라고 반응했다. 홍진경이 "나 어제 14시간 잤다"고 말하자 김숙은 "사후 생활을 잠깐 보고 온 거 아니야?"라고 농담해 웃음을 자아냈다.김종국 역시 "14시간 자는 건 20대, 30대나 할 수 있는 거다. 아기들이나 그렇게 자는 거지"라며 놀라움을 감추지 못했다. 홍진경은 오랜 시간 잠을 잔 덕분에 아침부터 허기가 졌다고 설명했다.홍진경은 데뷔 33년째 마른 몸매를 유지하는 식단 관리법도 공개했다. 그는 평소 아보카도와 조미김, 두유 등을 도시락으로 챙겨 다닌다며 "적당히 이런 걸 챙겨 먹고 나면 허기가 덜해서 과식하는 걸 줄일 수 있다"고 밝혔다.광고 촬영을 앞두고는 식사량에 더욱 신경 쓴다고. 홍진경은 "며칠 뒤에 광고 촬영을 앞두고 있으면 조금 긴장하는 편이라 먹는 걸 조심하자고 생각한다"며 도시락을 준비하는 이유를 설명했다.그는 아보카도를 김에 싸 먹거나 서리태 두유에 호두 기름을 곁들이는 식단을 소개했다. 식사 전 미리 음식을 먹어 허기를 달래면 본 식사에서 과식을 피할 수 있다는 것. 실제로 동료들과 식사하던 중에도 "두유랑 아보카도를 먼저 먹었더니 안 들어간다"고 말했다.운동도 병행하고 있다고 밝혔다. 홍진경은 "몸매 관리를 무조건 안 먹고 하면 절대 안 된다. 운동하면서 먹는 것도 같이 조절해야 한다"며 식단과 운동을 함께 관리하는 것이 중요하다고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr