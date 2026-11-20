그룹 튜이드 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 튜이드가 '2026 마마 어워즈'에서 신인상 트로피를 품에 안았다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 튜이드는 신인상에 해당하는 '베스트 뉴 아티스트'(BEST NEW ARTIST) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 앞서 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안은 데 이어 두 번째 상을 받으며 2관왕을 달성했다.트로피를 받은 서희는 "마마라는 큰 시상식에서 저희의 음악과 무대를 보여드리는 것만으로도 영광스럽고 감사한 일이었는데, 살면서 한 번밖에 받을 수 없는 상까지 주셔서 정말 감사하다"고 소감을 밝혔다.이어 "많은 분 덕분에 이 상을 받을 수 있었다고 생각한다. 앞으로 더 열심히 하는 튜이드가 되겠다"고 다짐했다.사키는 "이렇게 훌륭한 상을 주셔서 감사드린다"며 "앞으로도 계속 성장하는 아티스트가 되겠다"고 포부를 전했다.한편, 튜이드는 이날 '2026 마마 어워즈'에서 롱샷, 모디세이와 함께 신예 그룹 합동 무대에도 참여했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr