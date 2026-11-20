이준혁이 장항준의 인센티브 지급에 감사를 표했다./사진제공=SBS

이준혁이 장항준의 인센티브 지급에 감사를 표했다./사진제공=SBS

영화 '왕과 사는 남자'로 1693만 관객을 동원한 장항준 감독이 배우와 스태프들에게 총 26억 원 규모의 인센티브를 지급한 미담이 공개됐다.19일 방송된 SBS 예능 '거장항준'에는 배우 이준혁과 정만식이 출연했다. 이날 김풍은 지난 2월 개봉해 누적 관객 수 1693만 명을 기록하며 올해 최고 흥행작에 오른 영화 '왕과 사는 남자' 이후 장항준의 달라진 점을 물었다.이준혁은 "내면은 그대로인데 거죽이 좀 바뀌었다"며 "옛날에는 옷걸이에 옷을 걸어 놓아 생긴 자국 때문에 어깨 뽕이 올라와 있었는데, 지금은 남의 손을 탄 듯 만져진 느낌"이라고 답해 웃음을 자아냈다. 이에 김풍은 "최근에 앞머리를 심으셨다"고 폭로했고, 장항준은 "모발이식이 필요하면 나에게 말하라"고 너스레를 떨었다.이어 이준혁은 "너무 감사하게도 최근 '왕과 사는 남자' 인센티브를 받았다"고 밝혔다. 장항준은 "보너스를 줬다. 대부분 배우들이 '살면서 처음 받아본다'고 연락이 왔고, 어떤 배우는 자신이 생각했던 것의 5배를 받았다고 하더라"며 뿌듯함을 내비쳤다.이를 들은 정만식은 자리에서 일어나 기립 박수를 보냈고, 장항준은 "없는 돈을 나누자는 게 아니고 번 돈을 나누자는 것"이라고 말했다. 앞서 '거장항준'의 이동원 PD 역시 개인 SNS를 통해 장항준 감독과 제작사 대표들이 수익금을 모아 주연 배우를 제외한 모든 배우와 스태프들에게 총 26억 원의 인센티브를 나눴다고 전한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr