정승제가 '티처스3' 참가자에게 쓴소리를 건넸다. / 사진=텐아시아DB

19일 '티처스3'가 방송됐다. / 사진=채널A

19일 '티처스3'가 방송됐다. / 사진=채널A

수학 강사 정승제가 자신의 지도를 따르지 않는 재수생에게 분노했다. 기초부터 다시 공부하라는 지시에도 기존 방식을 고집하자 결국 쓴소리를 쏟아냈다.지난 19일 방송된 채널A '티처스3 : 재수전쟁'(이하 '티처스3')에서는 최종 9인의 재수생이 확정된 가운데, 6월 모의고사를 앞두고 본격적인 순위 경쟁에 돌입하는 모습이 그려졌다.이날 정승제는 "우리 반에서 1등 나와야지?"라며 수학반 학생들의 학습 상태를 점검했다. 그는 단순히 정답을 찾는 데 그치지 않고 문제의 출제 의도와 풀이 과정을 이해해야 한다고 강조하며 문항별 출제 유형 분석표를 준비했다.이어 학생마다 부족한 유형을 파악한 뒤 필요한 단원을 다시 공부하도록 지시했다. 이 과정에서 고등학교 1학년 과정부터 복습하라는 지시를 받은 '샤대 언니 때려잡기'는 "신분 강등 같다"며 불만을 나타냈다.그러나 막상 고1 수준의 문제조차 제대로 이해하지 못했고, 풀이가 막히자 책을 덮고 잠을 청했다. 이후 정승제와의 일대일 수업에서도 지시한 대로 공부하지 않았다는 사실이 밝혀졌다.이에 정승제는 "고집부리지 말라니까. 지금까지의 사고방식을 버려야 내가 널 책임져 줄 수 있어"라며 강하게 질책했다. 이를 지켜보던 장영란 역시 "내가 엄마였으면 몇 번 열 받았다. 고집이 있어 보여"라며 답답함을 나타냈다.한편 이날 방송에서는 김지영이 영어반 최종 3인을 선발하는 과정도 공개됐다. 김지영은 학생들의 복습 태도를 확인하기 위해 앞서 치렀던 레벨 테스트 시험지를 그대로 활용해 다시 시험을 진행했다.첫 시험에서 'before'와 'after'의 뜻조차 몰랐던 '우물 안 1등'은 단어를 외운 뒤 이전보다 나아진 답안을 작성했다. 김지영은 "확실히 단어를 많이 외워서 그런지 쓸 수 있는 게 많아졌다"며 달라진 모습을 인정했다.반면 일부 학생들은 복습을 제대로 하지 않은 채 변명을 늘어놨다. '유전자 5작동'은 휴대전화를 사용하느라 새벽 2~3시에 잠든다고 고백했고, '만점 사수'는 단기 기억력이 좋지 않다는 이유를 댔다. 김지영은 "변명이 많다. 최종 3인이 선발되면 변명 들어줄 여유도 없다. 내가 너를 왜 뽑아야 하는 거니"라며 지적했다.반면 '수능 무용지물'은 수업 내용을 빠짐없이 정리하고 고1 교과서 9권을 완독하는 등 성실한 태도를 보였다. 이에 장영란은 "이 친구 에이스다"라며 기대감을 나타냈다.최종적으로 김지영은 '만점 사수', '수능 무용지물', '우물 안 1등'을 영어반 학생으로 선발했다. 그러나 '우물 안 1등'은 합격을 의미하는 'PASS' 카드를 받고도 그 뜻을 이해하지 못해 모두를 놀라게 했다.국어반에서는 유대종이 학생들의 학습 태도를 점검했다. 기상 시간을 지키지 못하거나 다른 아르바이트로 공부에 집중하지 못하는 학생들이 나오자 "수능까지 안전한 것 같아? 안일하게 생각하지 마"라며 경고했다. 이어 유대종은 "국어반이 다른 반 깨부숴야지. 내 사전에 2등은 없어. 우리 목표는 무조건 1등입니다"라며 경쟁 의지를 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr