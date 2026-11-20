그룹 레드벨벳 웬디 / 사진 제공=어센드

그룹 레드벨벳 웬디가 네 번째 미니앨범 발매를 앞두고 신곡 6곡의 일부를 공개했다.웬디는 지난 19일 공식 SNS를 통해 미니 4집 'Gleam Hour'(글림 아워)의 하이라이트 메들리 영상을 선보였다.영상에는 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)를 비롯해 'Special Dust'(스페셜 더스트), 'Timeline'(타임라인), 'WORST'(워스트), 'Shadows'(섀도우스), 'Golden Hour'(골든 아워) 등 총 6곡의 음원 일부가 담겼다.하이라이트 메들리는 웬디가 한 공간에서 하루를 보내는 모습을 따라간다. 이른 새벽부터 낮과 저녁으로 시간이 흐르면서 방 안의 조명과 분위기가 달라지고, 이에 맞춰 음악도 경쾌한 곡에서 차분한 분위기의 곡까지 다양하게 이어진다.'Gleam Hour'는 후회하거나 좌절했던 시간도 결국 지금의 자신을 만드는 과정이었다는 메시지를 담은 앨범이다. 지나온 순간들을 부정하기보다 그 안에서 의미를 찾는 이야기를 여섯 곡으로 풀어냈다.특히 웬디는 이번 앨범에 수록된 6곡 전곡의 작사에 참여했다. 타이틀곡 'Before Sunrise'와 수록곡 'Special Dust', 'Golden Hour' 등 3곡에서는 작곡에도 이름을 올렸다. 앨범 전반에 자신의 생각과 감정을 직접 담았다는 점에서 이전 활동과 차별점을 뒀다.웬디는 앨범 발매 하루 전인 오는 22일 서울 성동구 성수동에서 리스닝 세션을 개최한다. 이 자리에서 팬들에게 신곡을 먼저 들려줄 예정이다.한편 웬디의 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr