'신의 구슬'이 12월 5일 첫 공개된다. / 사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이가 JTBC 토일드라마 '신의 구슬'을 동시 방영한다. 배우 안보현이 데뷔 후 첫 사극 주연에 나선 작품이다. 본 방송 이후 다시보기도 쿠팡플레이에서 독점으로 서비스한다.19일 쿠팡플레이는 JTBC 새 토일드라마 '신의 구슬'을 동시 방영하고, 본 방송 이후 다시보기 서비스를 독점 제공한다고 밝혔다.'신의 구슬'은 1258년 고려시대를 배경으로 호국의 성물 '관음보주'를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린 액션 멜로 사극이다.연출은 '재벌집 막내아들'의 정대윤 감독이 맡았다. '재벌집 막내아들'에서 호흡을 맞췄던 이성민과 다시 만난다. 여기에 '정도전'을 집필한 정현민 작가가 극본을 맡았다.안보현은 이번 작품으로 데뷔 후 처음 사극 주연에 도전한다. 수현, 하윤경, 윤균상, 현봉식 등도 출연해 극을 이끈다.'신의 구슬'은 첫 회부터 빠른 전개와 대규모 전투 장면을 선보일 예정이다. 특히 인물의 시선을 따라가는 1인칭 주관적 시점과 역동적인 핸드헬드 촬영 기법을 활용해 고려시대 전쟁터를 생생하게 구현하는 데 중점을 뒀다. 전쟁을 배경으로 펼쳐지는 인물들의 멜로 서사도 주요 관전 요소다.작품은 지난 4월 열린 제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌 비경쟁 부문 랑데부(RENDEZ-VOUS) 섹션에 공식 초청됐다. 해외에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 공개되며, 국내에서는 쿠팡플레이가 동시 방영과 독점 다시보기를 맡는다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 첫 방송된다. 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 JTBC에서 방송되며 쿠팡플레이에서도 동시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr