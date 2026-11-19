있지 채령이 럭셔리 자취방을 공개한다./사진제공=MBC

ITZY's Chaeryeong

그룹 있지(ITZY) 채령이 데뷔 7년 만에 첫 관찰 예능에 출연해 호텔을 연상케 하는 자취 4년 차 럭셔리 하우스를 공개한다.오는 21일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 425회에서는 자취 4년 차에 접어든 채령의 집과 반전 일상이 그려진다.공개된 사진에는 화이트와 다크 우드 톤이 어우러진 깔끔한 인테리어의 집 내부가 담겼다. 거실에는 화이트 패브릭 소파와 러그가 배치됐으며, 주방 한쪽에는 대리석 원형 식탁과 LP 진열장, 은은한 벽 조명이 놓여 아늑하면서도 세련된 분위기를 자아낸다. 특히 대리석 패턴 마감과 매립형 욕조, 사각 세면대가 갖춰진 넓은 욕실이 시선을 사로잡는다.오랜 시간 함께해 온 매니저는 "평소 우아하고 여유로운 이미지와 달리, 실제로는 효율을 매우 중요시한다"며 1분 1초도 허투루 쓰지 않는 채령의 하루를 제보한다.채령은 아침부터 양치질과 동시에 화장실 청소를 하고 청소기까지 돌리며 바쁘게 움직인다. 특히 락스를 꺼내 화장실 구석구석을 닦으며 "수영장 냄새를 좋아한다"고 밝힌다,.휴식 시간에도 효율을 중시하는 모습은 이어진다. TV를 시청하는 중에도 폼롤러, 레이저 제모기, 두피 괄사, 어깨 마사지기 등 관리 기기를 총동원해 한 번에 최소 두 가지 일을 동시에 해내며 참견인들의 감탄을 자아낸다.채령은 3개월 만에 주식창을 확인했다가 예상치 못한 상황에 그대로 얼어붙어 동공지진을 일으킨다. 효율을 최우선으로 여기던 채령마저 당황하게 만든 주식 투자 에피소드의 전말은 방송을 통해 공개된다.'전지적 참견 시점'은 오는 21일 오후 11시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr