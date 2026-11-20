배우 곽시양이 결혼을 앞두고 새 드라마에 출연한다. / 사진제공=TV조선

배우 곽시양이 결혼을 앞두고 새 드라마에 출연한다. / 사진제공=TV조선

배우 곽시양이 결혼을 앞두고 새 드라마에 출연한다. / 사진제공=TV조선

배우 곽시양이 결혼을 앞두고 새 드라마에 출연한다. 러블리즈 출신 유지애와 오는 28일 결혼식을 올릴 예정인 그는 '시고르 아모르'에서 하버드 출신 엘리트 캐릭터를 맡아 연기 변신에 나선다.2027년 1월 첫 방송 예정인 TV CHOSUN 새 월화드라마 '시고르 아모르'는 돈밖에 모르던 채권추심 변호사가 시골의 낡은 건물을 상속받은 뒤 번영회장이 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. '대군-사랑을 그리다', '간택-여인들의 전쟁' 등을 연출한 김정민 감독과 '가석방 심사관 이한신', '검법남녀 시즌2'에 참여한 조원기, 박치형 작가가 의기투합했다.17일 '시고르 아모르' 측은 배우들이 처음 한자리에 모인 대본 리딩 현장을 공개했다. 이날 자리에는 김지훈, 박주현, 조재윤, 곽시양, 예원을 비롯한 주요 출연진이 참석해 각자 맡은 캐릭터를 연기했다.김지훈은 돈이면 무엇이든 해결할 수 있다고 믿는 채권추심 변호사 기호태 역을 맡았다. 냉철하고 까칠한 성격의 기호태가 명산시장에 들어간 뒤 변화를 겪는 과정을 그릴 예정이다. 박주현은 명산시장 진미정육점의 임시 사장 홍미진으로 분한다. 생활력이 강하고 당찬 성격의 인물로, 대본 리딩에서도 특유의 말투와 표정으로 캐릭터를 표현했다.조재윤은 명산시장의 번영회장이자 극 중 갈등을 일으키는 김일봉 역을 맡았다. 능청스러운 모습부터 위압적인 태도까지 인물의 여러 면모를 연기로 풀어냈다.곽시양은 하버드 출신 건축 및 조경 전문가 곽정범 역으로 등장한다. 곽정범은 부유한 집안에서 자란 엘리트이자 야망을 품은 인물이다. 곽시양은 부드러운 태도와 냉정한 성격을 오가는 연기로 캐릭터를 선보였다. 앞서 곽시양은 러블리즈 출신 유지애와 오는 28일 결혼식을 올린다는 소식을 전했다.예원은 명산시장의 필라테스 강사 배주미 역을 맡아 엉뚱하고 활발한 성격을 표현했다. 이 밖에도 박상면, 임원희, 윤복인, 소희정, 박준면, 한은성 등이 시장 상인과 주민들로 출연해 이야기를 이끌 예정이다.'시고르 아모르'는 오는 2027년 1월 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr