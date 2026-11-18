승리가 아내와 함께 인천국제공항을 통해 입국하고 있다. / 사진 = 텐아시아DB

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그룹 빅뱅 출신 승리가 임신한 아내와 함께 공항에 모습을 드러냈다.승리는 18일 밤 인천국제공항을 통해 아내와 함께 입국했다. 홍콩에서 들어오는 항공편을 탔다.이날 승리는 검은 비니 위에 회색 후드티 모자를 깊게 눌러쓰고 하늘색 마스크로 얼굴을 가렸다. 검은 슬링백을 크로스로 메고 검은 바지를 매치해 편안한 차림을 연출했다. 양손에는 실버 캐리어와 명품 토트백을 올린 캐리어를 끌었다.아내는 아이보리 니트 비니와 니트 상의, 와이드 팬츠로 화이트 톤을 맞췄다. 흰색 패딩을 품에 안은 채 승리의 뒤를 따랐다.승리는 아내보다 한발 앞서 걸으며 취재진으로부터 아내를 보호하는 모습을 보였다. 취재진에게 "여기까지 찍으시죠"라고 말하기도 했다.앞서 일간스포츠 보도에 따르면 승리는 20대 비연예인 여성과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 두 사람은 내년 1월 아들 출산을 앞두고 있으며 서울 강남구에 신혼집을 마련했다. 승리는 당분간 결혼식 없이 아내의 출산 준비에 집중할 예정인 것으로 알려졌다.승리의 연인 임신 소식은 그레이뉴스가 먼저 전했다. 해당 매체는 승리의 폭행 혐의 사건을 취재하던 중 "지켜야 할 가족이 있다"는 취지의 발언을 듣고 추가 취재로 임신 사실을 확인했다고 밝혔다.승리는 지난 8월 서울 강남구의 한 식당에서 소주병을 들고 다른 손님을 위협하고 폭행한 혐의로 피소됐다. 승리 측은 소주병을 집어 든 사실은 인정했지만 휘두르거나 가격한 적은 없다며 혐의를 부인했다. 조직폭력배를 동원해 협박했다는 주장도 사실이 아니라고 반박했다.승리는 2006년 빅뱅으로 데뷔했으나 2019년 '버닝썬 게이트'에 연루돼 팀을 탈퇴하고 은퇴를 선언했다. 이후 성매매 알선, 상습도박 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 확정받고 복역한 뒤 2023년 2월 만기 출소했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr