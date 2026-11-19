방송인 이지혜의 남편이 세무사 시험 부정행위에 대해 심경을 전했다. / 사진=문재완 SNS

현직 세무사로 활동 중인 방송인 이지혜 남편이 수험생들을 응원하면서도 최근 인공지능(AI)을 활용한 시험으로 공정성 우려가 제기된 세무사 시험 사태에 분노했다.문재완은 19일 자신의 인스타그램에 "이런 이야기를 쓰는 게 맞는지는 모르겠지만, 조심스럽게 글을 올립니다"라며 말문을 열었다.문재완은 먼저 "수험생 여러분, 그동안 정말 고생 많으셨습니다"라며 따뜻한 말을 건넸다. 이어 "저는 1995년에 재수를 하고 1996년에 수능을 봤다"며 "당시에는 수능이 인생의 전부인 것처럼 느껴졌던 것 같다"고 자신의 삶을 되돌아봤다.이어 문재완은 "50살이 된 지금 인생을 돌아보면 수능이 전부는 아닌 것 같다"며 "30대 중후반에 세무사를 준비하면서 공부에는 정해진 시기가 없고, 인생에는 수많은 기회가 있다는 것을 그때 배웠다"고 조언했다.특히 문재완은 세무사 준비 시절을 회상하며 분노를 섞기도 했다. 그는 "약 5년간 공부했고, 5년간 저의 세계는 책상 하나였다"면서 "그때가 제 인생에서 가장 치열하게, 제대로 공부했던 시기였다. 떨어진 날 소리죽여 울었던 기억도 난다"고 떠올렸다.특히 "최근 AI를 이용한 부정행위 사태를 보면서 분노가 치밀어 오른다"며 "누군가는 밤잠을 줄여가며 정직하게 노력하는데, 누군가는 편법으로 같은 결과를 얻으려 한다면 누가 노력의 가치를 믿겠냐"고 목소리를 높였다.그러면서 "대한민국에서 교육 분야의 공정성과 신뢰만큼은 반드시 지켜야 한다고 생각한다"며 "AI 시대를 맞아 교육과 평가 시스템에 대한 근본적인 고민과 철저한 대비가 필요하다. 국가의 모든 힘을 다해 부정행위를 막아달라"고 요청했다.국가가 시행하는 각종 시험에 대한 공정성 우려는 최근 세무사 시험에서 수석을 차지한 응시자 A씨로 인해 불거졌다. A씨는 지난 4월 시행된 1차 시험에서 400점 만점에 397.5점, 7월 실시된 2차 시험에서는 800점 만점에 663점을 얻어 수석으로 합격했다. 하지만 수험생들과 현직 세무사들 사이에서 AI 기기를 활용한 부정행위 의혹이 제기되자 A씨는 AI와 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 인정했다.한편 문재완은 이지혜와 2017년 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr