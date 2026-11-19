사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

그룹 에스파 카리나가 샤넬 홀리데이 행사에서 화려한 겨울 패션과 인형 같은 미모를 뽐냈다.카리나는 최근 자신의 인스타그램에 "미리해피홀리데이"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 카리나는 아이보리색 트위드 재킷을 입고 고개를 살짝 숙인 채 손에 든 카드를 내려다보고 있다. 목과 소매를 감싼 풍성한 털 장식이 포근한 분위기를 더했으며 높게 올려 묶은 머리와 또렷한 옆모습이 단아한 매력을 돋보이게 했다.이어진 사진에서 카리나는 같은 소재의 미니스커트를 매치한 채 두 손을 뒤로 짚고 서서 카메라를 응시하고 있다. 스커트 밑단까지 이어진 풍성한 털 장식이 시선을 끄는 가운데 한쪽 다리를 살짝 교차한 포즈로 늘씬한 각선미를 드러냈다.또 다른 사진에서 카리나는 샤넬 로고가 새겨진 작은 원형 장식을 손에 들고 바라보고 있다. 깔끔하게 넘긴 헤어스타일에 작은 금색 귀걸이를 착용했으며 오뚝한 콧날과 선명한 이목구비가 돋보이는 옆모습으로 눈길을 끌었다.마지막 사진에서 카리나는 크리스마스트리와 선물 상자로 꾸며진 공간에 앉아 고개를 옆으로 기울인 채 환하게 미소 짓고 있다. 두 손을 무릎 위에 가지런히 포갠 포즈와 풍성한 털 장식의 의상이 어우러지며 사랑스러운 분위기를 자아냈다.카리나는 서울 성수동에서 열린 '샤넬 홀리데이 팝업' 오픈 기념 행사에 참석했다. 샤넬 뷰티 앰배서더로 활동 중인 카리나는 2026 코코 네쥬 컬렉션의 트위드 재킷과 쇼트 드레스를 착용했다.한편 카리나가 속한 에스파는 월드투어를 이어가고 있으며 2027년 1월부터 유럽 공연을 통해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr