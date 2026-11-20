김신영이 새로운 감자 과자 레시피를 공개한다./사진제공=MBC

김신영이 새로운 감자 과자 레시피를 공개한다./사진제공=MBC

김신영이 고민해 오던 숙원 사업을 개시한다.20일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 김신영이 고민하던 숙원 사업을 개시하는 모습이 공개된다.공개된 사진 속에는 김신영이 집에서 거대한 고무 대야를 들어 어딘가로 옮기는 모습이 담겨 있다. 간신히 고무 대야를 욕실 바닥에 둔 김신영은 의문의 옷과 물건을 챙겨 앞에 두고 고민에 빠진다. 김신영은 “새하얬는데 10년이 넘어 누렇게 된 옷이 있다”라며 한 달 전부터 준비한 숙원 사업인 ‘옷 셀프 염색’에 도전한다.고심 끝에 색을 고른 김신영은 고무 대야에 물과 염색 재료를 넣고 거침없이 옷을 투하한다. 순식간에 옷에 염색물이 스며드는데, 결과는 어떨지 궁금증을 끌어올린다.염색 후 아슬아슬한 위기에 빠진 김신영의 모습도 포착됐다. 염색물이 가득 담긴 고무 대야를 조금씩 끌어 욕실 밖을 옮기는 순간, 예상치 못한 난관에 봉착한다. 욕실 청소에 진심이었던 그가 위기의 순간을 넘어갈 수 있을지 주목된다.감자 과자와 아이스크림의 조합으로 대란을 일으킨 김신영이 학창시절의 추억으로 탄생한 새로운 감자 과자 레시피를 공개한다. 감자 과자에 케첩, 소시지, 옥수수, 치즈를 듬뿍 올린 떠먹는 피자 한 판을 완성한다고 해 맛이 어떨지 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr