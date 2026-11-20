넷플릭스 '솔로지옥2' 출신 배우 신슬기가 청순한 미모를 뽐냈다.신슬기는 19일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 신슬기는 가을 단풍을 배경으로 여유로운 시간을 보내고 있다. 갈색 니트 아우터에 흰색 상의를 매치한 신슬기는 붉게 물든 단풍잎을 얼굴 가까이 가져다 대며 환한 미소를 짓고 있다.특히 신슬기는 화려한 꾸밈 없이도 또렷한 이목구비와 맑은 피부를 자랑해 눈길을 끌었다. 긴 생머리와 자연스러운 메이크업이 어우러져 청순하면서도 단아한 분위기를 완성했다. 햇살 아래 더욱 빛나는 인형 같은 미모가 감탄을 자아낸다.신슬기는 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥2'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 서울대학교 피아노과 출신인 그는 방송 당시 뛰어난 미모와 학벌로 화제를 모았다.특히 신슬기는 부친이 유명 성형외과 의사로 알려지면서 남다른 집안 배경으로도 주목받았다. 그의 아버지는 서울 강남에서 성형외과를 운영하는 신용호 원장으로, 과거 1000억원대 자산가라는 이야기가 알려지며 화제를 모은 바 있다.한편 신슬기는 '솔로지옥2' 출연 이후 배우로 활동 영역을 넓히며 연기 활동을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr