'보스의 노골적 취향' 4회가 방송됐다. / 사진=MBN

'보스의 노골적 취향' 4회가 방송됐다. / 사진=MBN

'보스의 노골적 취향' 4회가 방송됐다. / 사진=MBN

배우 성훈이 3년 만에 안방극장에 복귀했지만 0~1%대 시청률을 기록하며 부진을 면치 못하고 있다.지난 19일 방송된 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 4회에서는 권도혁(성훈 분)이 이은채(오세영 분)를 향한 감정을 자각하며 점차 달라지는 모습이 그려졌다.이날 방송 시청률은 1.0%를 기록했다. 앞서 첫 회 1.3%로 출발한 '보스의 노골적 취향'은 2회에서 1.0%, 3회에서 0.9%까지 하락했다. 4회에서 다시 1%대로 올라섰으나 여전히 저조한 성적을 이어가고 있다. 앞서 성훈은 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 고정 출연하며 대중적 인지도를 높였다. 2022년 프로그램에서 하차한 그는 '보스의 노골적 취향'을 통해 3년 만에 안방극장에 복귀했지만 기대에 미치지 못하는 시청률로 아쉬움을 남기고 있다.4회에서 이은채는 아버지의 통금 단속에 반발해 김동우(유신 분)에게 클럽에서 자도 되는지 물었다. 김동우가 자신의 집에서 자라고 하자 이은채는 반가워했고, 이를 지켜보던 권도혁은 "세상에서 믿을 수 있는 건 네 아버지뿐"이라며 질투심을 내비쳤다.이후 권도혁은 이은채가 보낸 사진 속 '홍대점'이라는 단서를 바탕으로 클럽을 찾아갔다. 정체를 들킨 이은채는 "내가 '수'예요"라고 인정했다. 권도혁이 3개월 동안 일에만 집중하라고 요구하자 이은채는 "3개월 계약 대신 3일 동거는 어때요?"라며 맞섰다. 이에 권도혁은 "같이 살면 게임이 너무 쉬워지잖아"라고 응수했다. 두 사람은 계약 기간 안에 이은채가 권도혁에게 반할지를 두고 다시 한번 내기를 벌였다.권도혁은 이은채의 마음을 얻기 위해 인공지능(AI) 테오의 조언을 활용했다. 고가의 목걸이를 선물하려 했지만 이은채에게 "이런 식으로 사람 낚지 마요"라는 핀잔을 들었다. 소매를 걷어 팔뚝을 보여주거나 머리를 쓰다듬는 행동에도 이은채는 별다른 반응을 보이지 않았다. 예상과 다른 반응이 이어지자 권도혁은 혼란스러워했다. AI의 조언이 잘못된 것인지, 이은채가 기존 데이터로는 예측할 수 없는 인물인지 고민하며 자신의 방식에 의문을 품기 시작했다.한편 이은채는 다친 아버지를 만나기 위해 병원을 찾았다가 문태경(이정신 분)과 재회했다. 문태경은 서진우(이충주 분)와 다정하게 걷는 이은채를 보고 두 사람의 관계를 오해했지만 처제라는 사실을 알고 안도했다.이어 이은채가 공연에 온 이유를 묻자 문태경은 "이제 팬이 됐다"고 답했다. 이은채의 또 다른 정체인 '수'를 알게 된 그는 비밀을 지키겠다며 다음 공연에도 꽃다발을 들고 찾아가겠다고 약속했다.방송 말미 권도혁은 이은채에게 전화를 걸어 노래를 불러달라고 부탁했다. 이은채가 직접 오라고 하자 권도혁은 한밤중 병원으로 향했다. 그는 비에 젖은 이은채의 머리를 수건으로 닦아주며 "네 목소리 듣고 싶어서 온 거니까"라고 솔직한 마음을 전했다.이어 권도혁이 "재수 없는 재벌 자식일 뿐이야?"라고 묻자 이은채는 "그건 아니지만"이라고 답했다. 이에 권도혁은 "그럼 키스해도 돼?"라며 다가갔고 두 사람이 서로를 바라보며 가까워지는 모습으로 방송이 마무리됐다.권도혁이 이은채를 향한 감정을 인정하면서 두 사람의 관계에도 변화가 예고됐다. 로맨스가 본격화된 가운데 '보스의 노골적 취향'이 시청률 부진을 딛고 반등에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr