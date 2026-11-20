19일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA·SBS Plus

19일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA·SBS Plus

19일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA·SBS Plus

최근 연예계에서 음주운전 사고가 잇따르며 논란이 커지고 있는 가운데, '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 7기 영호가 촬영 도중 과음한 모습으로 눈살을 찌푸리게 했다.지난 19일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 경력직 솔로남 5인과 외국인 여성 5인이 랜덤 데이트와 '사계 데이트권' 쟁탈전을 펼치는 모습이 그려졌다.이날 7기 영호는 공용 거실에서 연이어 술잔을 비웠다. 이를 지켜보던 중국인 출연자 작약은 굳은 표정을 감추지 못했다. 이후 작약은 제작진과의 인터뷰에서 "술 많이 마시고 얘기하는 게 부담이 된다. 제가 선택하지 않아서 저 때문에 이렇게 (마셨나) 부담되고 미안한 마음이 든다"며 불편한 심경을 털어놨다.이후 진행된 랜덤 데이트에서 7기 영호는 라트비아·이탈리아 출신 국화와 짝이 됐다. 국화는 얇은 옷차림으로 나온 영호를 걱정하며 "위험하다. 감기에 걸릴 수 있다. 라트비아에서 술을 마신 사람이 혼자 (거리에) 있으면 겨울에 많이 죽는다"고 조언했다.국화는 영호의 외투까지 챙겼다. 남자 숙소로 함께 이동해 외투를 입고 나오라고 권하는 등 데이트 내내 그를 돌봐야 했다. 이후 국화는 인터뷰에서 "어린이집에서 아기를 지키는 느낌이었다. 제가 (7기 영호의) 어머니는 아니다"라며 씁쓸한 반응을 보였다.영호의 돌발 행동은 '사계 데이트권' 쟁탈전에서도 이어졌다. 국화와 한 팀을 이룬 영호는 첫 번째 축구 대결에서 일찌감치 탈락한 데 이어 두 번째 스피드 퀴즈에서도 부진했다.특히 국화가 모국어로 단어를 설명하는 동안 영호는 게임 규칙을 이해하지 못한 채 춤을 추는 등 엉뚱한 행동을 반복했다. 국화가 정답을 맞히기 위해 애썼지만 두 사람은 결국 최하위에 머물렀다.다음 날 영호는 제작진과의 인터뷰에서 "제 파트너가 누구였지? 기억이 안 난다"고 말해 놀라움을 안겼다. 이후 자신의 행동에 대해 뒤늦게 사과했다.한편 이날 14기 광수는 일본인 출연자 백합에게 적극적으로 호감을 표현했다. 앞서 3대 1 데이트를 마친 광수는 백합에게 산책을 제안한 뒤 "제가 어디가 마음에 들었어요?"라고 물었다. 백합이 "재밌으시다"고 답하자 "내일 나 픽스해? 나 선택할 거야?"라며 거듭 선택을 요구했다.광수는 백합의 손까지 잡으며 자신을 선택해 달라고 어필했다. 백합은 "왜 그렇게 물어보시냐"며 난감해했지만 인터뷰에서는 "그래도 (마음을) 표현해주니까 저는 좋다"고 밝혔다.이후 광수는 튤립과도 일대일 대화를 나눴다. 그는 상대방의 마음을 직접 확인해야 한다고 주장하며 "이게 바로 코리아 스타일"이라고 말했다. 이어 "어차피 나 알아. (튤립의 호감남은) 나밖에 없어. 그래서 나한테 올인?"이라며 자신감을 보였다.반면 튤립은 광수에게 호감은 있지만 아직 확신할 수 없다는 입장을 보였다. 그는 "편하고 재밌는 사람 좋아해서 (14기 광수한테) 눈길이 갔다. 그러나 진지한 얘기를 안 하고, 재밌는 면만 본 상태다. 그래서 확신을 못 하겠다"고 설명했다.이어진 랜덤 데이트에서는 7기 영식과 백합이 짝을 이뤘다. 평소 백합을 1순위로 꼽았던 영식은 "이건 운명이다"라며 기뻐했다. 데이트 중에는 "저는 백합 님이 좋아요"라고 직접 고백했다.영식은 "여기 와서 백합 님 덕분에 연애 세포가 아직 살아있는 걸 느꼈다. 사실 그것만 해도 감사하다"며 진심을 전했다. 그러나 백합은 인터뷰에서 "고백을 받긴 했는데, 너무 빨라서 놀랐다"며 부담스러워했다.이날 '사계 데이트권'을 건 첫 번째 축구 대결에서는 12기 영철과 작약이 최종 승리했다. 솔로남녀들의 호감 관계가 점차 복잡해지는 가운데, 7기 영호의 음주 후 행동까지 갈등 요인으로 떠오르며 눈길을 끌었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr