그룹 에스파 멤버 닝닝이 글래머러스한 몸매를 뽐냈다.닝닝은 19일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 닝닝은 연보라색 브라톱에 같은 색상의 카디건과 레깅스를 매치한 채 포즈를 취하고 있다. 몸에 밀착되는 의상으로 볼륨감 넘치는 몸매와 잘록한 허리라인을 드러내 시선을 사로잡았다.특히 닝닝은 깊게 파인 브라톱으로 글래머러스한 매력을 강조했다. 군살 없이 탄탄한 복부와 선명한 허리라인이 돋보이는 가운데, 풍만한 볼륨감까지 더해져 남다른 S라인을 완성했다.여기에 긴 웨이브 헤어스타일과 또렷한 이목구비, 도도한 눈빛으로 섹시하면서도 고혹적인 분위기를 자아냈다. 평소 무대 위에서 강렬한 카리스마를 선보였던 닝닝은 이번 사진을 통해 한층 성숙해진 매력을 발산했다.한편 닝닝이 속한 에스파는 국내외를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr